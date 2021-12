El retiro del "Kun" Agüero: “Es un golpe fuerte; tiene 33 años”

Francisco "Pancho" Ferraro

Ex entrenador de la sub 20 en Holanda 2015

Hace unos días me enteré de su problema de salud y me golpeó mucho. Se me vienen muchos recuerdos a mi mente, como aquel Mundial Sub 20 que ganamos en Holanda, en el cual lo dirigí, y que compartió equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi.

Como persona es un ser extraordinario. Alegre. Chistoso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto en lo humano como en lo deportivo.

“Kun”, a los 14 años, cuando estaba en séptima de Independiente, ya marcaba una gran diferencia física, potencia y velocidad. En esos momentos me desempeñaba como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 apenas tenía 17 años e igual decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Él entraba siempre en el segundo tiempo por Gustavo Oberman. En esos 40 días compartiendo habitación con Messi, forjaron la gran amistad que tienen hasta el día de hoy.

Es un golpe fuerte por su salud. Apenas tiene 33 años. Ruego a Dios que lo cuide mucho, rodeado de su familia y de sus amigos. Agüero no es sólo una pérdida en lo futbolístico para Argentina, sino para todo el mundo. Todos los clubes por los que pasó durante su carrera lo aman, y todos estarán pendientes de su vida de aquí en más. Sergio es una excelente persona, con mucha fuerza y va a salir adelante. Y tiene toda una vida aun por disfrutar.