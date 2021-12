Cómo reaccionaron los dirigentes ante la idea de mudar la Capital al Norte argentino

En Tucumán, tras la reunión del gabinete nacional en Monteros, el presidente Alberto Fernández dijo que todos los días piensa si la Capital federal no tendría que estar en otro lugar que no fuera Buenos Aires. “Y si no tendría que venirse al norte para darle todo el potencial que genera una capital a cualquier país”, se preguntó, ante la mirada de los funcionarios provinciales y nacionales.

La idea de querer mudar la Capital del país no es nueva. Ya en 1987, el expresidente Raúl Alfonsín planteó la idea de trasladarla al sur del país, a la ciudad de Viedma, también con el objetivo de descentralizar el poder en el territorio argentino. En aquella oportunidad, fueron los peronistas quienes opusieron más resistencia a la idea, ya que entendían que mudar la Capital Federal implicaba demasiadas complicaciones logísticas y económicas.

Tiempo más tarde, el kirchnerismo reflotó el sueño alfonsinista. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, propuso un cambio de Capital al Norte del país en 2014, cuando era presidente de la Cámara de Diputados. La expresidenta Cristina Kirchner aplaudió esta propuesta de descentralizar el poder político y económico. Es más, había sugerido en un cambiar a “una capital más en el centro” del país, en referencia a Santiago de Estero.

Hoy, tras los dichos del Presidente en Tucumán, las reacciones se multiplicaron entre los dirigentes allegados y de la oposición, además de la opinión pública en general.

Uno de los primeros que salió a apoyar la idea alfonsinista de Fernández fue el dirigente popular Juan Grabois, quien pidió una consulta popular para llevar adelante ese proyecto.

"Apoyo firmemente la propuesta del presidente de trasladar la capital federal al norte y creo que debería realizarse una consulta popular al respecto en forma inmediata para definirlo mediante el mecanismo previsto en el art. 40 de la Constitución Nacional", escribió Grabois en su cuenta de Twitter.

Tuit de Juan Grabois

En la oposición también hubo reacciones. Por ejemplo la del diputado nacional Waldo Wolff, que en sus redes sociales escribió: "Después de dos años de gobierno el presidente se pregunta ‘si la capital no debería irse al norte’. Estas cosas se debaten, opinan profesionales, se hacen estudios de impacto económico y social, etc. Todo es así, improvisado y chanta", reflexionó el legislador.

Tuit del diputado nacional Waldo Wolff

Dándole la derecha al Presidente, el diputado nacional Rodolfo Tailhade recordó que "La ley 23512, de traslado de la capital federal a Viedma/Patagones, está VIGENTE", según escribió en sus cuenta de Twitter.

Tuit de diputado nacional Rodolfo Tailhade

Por parte, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, afirmó hoy que le "encantaría" que la capital de la Argentina sea trasladada a esa provincia del norte, y consideró "necesario construir un país federal", al referirse al "fuerte centralismo porteño" que se observa a lo largo de la historia argentina.

"Nos encantaría. Esto es un gran debate en la Argentina. Cuando uno mira la historia de los últimos 221 años, después del 25 de mayo de 1810, observa el enfrentamiento entre unitarios y federales, y la vigencia de los 42 años del partido autonomista nacional, la irrupción del Peronismo; en general hemos tenido un fuerte centralismo porteño", sostuvo Capitanich a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

La idea de Fernández también disparó la ironía y los memes en redes sociales: "No hace falta que trasladen toooda la Capital... con que se lleven el Obelisco, la 9 de Julio, Callao y Corrientes, Plaza de Mayo y el Congreso, descomprimimos bastante", publicó un cibernauta.

Otros usuarios de Twitter escribieron: "Un Presidente intentó trasladar la Capital en medio de un mal plan económico que derivó en una hiper, elecciones anticipadas y no terminar el mandato. El otro se llama Alberto Fernández... Hay que trasladar la capital a Miami... Ya entró de cabeza en la etapa alfonsinista de la pelotudez este Gobierno. Terminan con una hiper", fueron algunas de las publicaciones que se hicieron virales.