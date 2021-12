Alberto Fernández, en Tucumán: “El sistema federal de Justicia no funciona bien”

El presidente, Alberto Fernández, expuso sus diferencias con el funcionamiento del sistema federal de Justicia al participar en Monteros de la inauguración del anexo tres de los tribunales de esa ciudad. “Ustedes, sin saberlo, le están dando una enseñanza a la Argentina, porque evidentemente están haciendo muy bien en garantizar un buen servicio de justicia. Es algo que vengo reclamando desde hace mucho tiempo y que me cuesta que el Poder Legislativo, los diputados, lo entiendan y me acompañen”, dijo.

Enseguida elogió el sistema acusatorio provincial y se lamentó también de que sea algo “que no hemos podido lograr en la Nación”. En la ocasión, volvió a desnudar sus diferencias con la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y lo hizo frente al ministro de Justicia, Martín Soria. Como se sabe, él tuvo hace pocos días un tenso encuentro con los integrantes del alto tribunal.

“El sistema federal no funciona bien. Allí se producen grandes rémoras”, apuntó. Y puso de ejemplo el reciente fallo definitivo sobre los hechos de violencia institucional ocurridos entre el 20 y 21 de diciembre del 2001. “Veinte años en lograr una sentencia. Ese es el resultado de cómo funciona la Justicia. El sistema acusatorio eso no lo permite”, agregó. “La Justicia para ser Justicia debe hacerse en términos temporales racionales. Cuando el castigo llega 20 años más tarde, la verdad que uno tiene la sensación de que ese castigo no es castigo”, sostuvo.

Fernández advirtió que en el flamante edificio de Justicia “no solo se ponen en marcha salas muy buenas para llevar adelante juicios orales, sino que ya se han previsto la presencia de jurados”. Y embistió: “es otra rémora que tenemos en el sistema federal”. “A pesar de que la Constitución ordena que se instituya un sistema de jurados, en Argentina estos no se han incorporado aún. Son importantes porque es la presencia ciudadana metiéndose en el juicio a la hora de definir la culpabilidad o inocencia de una persona”, recalcó. Más adelante insistió en que la Justicia es en el Estado de derecho “un poder central muy importante”.

“Debe servir al ciudadano para que resuelvan los conflictos. La Justicia no es una corporación. Es un poder del Estado y como tal debe funcionar poniéndose al servicio de la ciudadanía. Y para eso hay que agilizar los procesos, garantizar un buen ámbito para que estos se desarrollen”, expresó. Luego de acotar que la Justicia no se debe involucrar con la política, advirtió finalmente que “para que la democracia funcione mejor, hace falta que la Justicia haga lo que tiene que hacer: impartir justicia. Simplemente eso”, concluyó.

Calor y demora

La inauguración del edificio judicial se hizo con casi tres horas de demora, ante el agobiante calor de la jornada. Fernández llegó acompañado del jefe de Gabinete, Juan Manzur; del ministro de Justicia, Soria, y el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo. Estos ocuparon el escenario principal frente a los tribunales, en Crisóstomo Alvarez 370. Ahí también estuvieron el presidente la Corte Suprema de la provincia, Daniel Leiva; el delegado administrativo local de la Corte, Mario Velázquez y el intendente local Francisco Serra. El diácono Héctor Décima bendijo el amplio inmueble de cinco plantas.

El primero en hablar fue el intendente Serra. Dijo que la comunidad se sentía honrada de la visita del mandatario nacional y del hecho de ser una de las 24 ciudades del país en ser declarada Capital Alterna de la Nación. Después lo hizo Leiva quien destacó que, con la obra inaugurada, el Poder Judicial de Monteros “podrá transitar sin sobresaltos el gran cambio que significó, con el apoyo de los otros poderes del Estado, la decisión de implementar la oralidad en los procesos penales y algunos civiles”. Agregó que con esfuerzo y compromiso de los miembros de la Justicia el sistema “viene demostrando sus bondades en la reducción de plazos y resolución de causas”.

“Este edificio es una muestra palpable y contundente de que uno de los mayores objetivos que nos propusimos como Poder Judicial es el de garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos de la provincia”, indicó.

Trabajo conjunto

Jaldo fue el siguiente orador. “Quiero poner en valor el hecho de que hemos podido lograr esto porque en Tucumán tenemos el funcionamiento pleno de las instituciones de la democracia”, aseguró. E insistió: “los tres poderes del Estado venimos trabajando de manera conjunta. Y tenemos un Poder Judicial que ha tomado la decisión de descentralizar el poder de Justicia para todos los que vivimos en esta bendita tierra de Tucumán”.

Precisó que “los servicios se van a prestar porque tenemos un Poder Legislativo que supo estar a las alturas de las circunstancias. Que ha trabajado en las modificaciones del Código Procesal Penal para modernizarlo”.

Después, Manzur hizo notar que el edificio habilitado se construyó en plena pandemia. “Esto quiere decir que a pesar de todas las dificultades y momentos de zozobra que vivíamos, seguíamos mirando hacia adelante, llevando algo central que tiene que ver con descentralizar la Justicia y garantizar el acceso a la Justicia”, dijo.

El jefe de Gabinete nacional también elogió la actitud de la Corte Suprema tucumana que a través de una acordada cedió los fondos reservados a obras para ser destinados al área de salud.