Cartas de lectores III: citación judicial a una periodista (II)

Quien denuncia a alguien por un supuesto delito que se prueba que no cometió incurre en el delito de calumnia, que conoce muy bien el abogado denunciante, porque está tipificado en el Código Penal (Art. 221). Irene Benito, esa periodista que necesitamos siga con la impronta que le da a todas sus intervenciones periodísticas con precisión y conocimiento, deberá declarar ante una fiscala, Mariana Barrionuevo, que vuelve sobre sus pasos. Ya en marzo último había archivado la causa. No había delito alguno. Mal puede ahora la misma integrante del Ministerio Fiscal volver sobre sus pasos ante la insistencia del mismo abogado que calumnia, y citar a la periodista Benito a prestar declaración. Es lógico que la fiscala Barrionuevo deba excusarse de actuar, porque ya actuó antes y, principalmente, porque la periodista en sus notas reiteradamente la menciona en hechos de dominio público gracias a su periodismo de investigación centrado en el poder. Carece de los atributos que garanticen la imparcialidad, como puede advertirse fácilmente. Esta persecución en contra de la periodista y abogada Irene Benito muestra, junto a los otros índices que denigran a Tucumán, que la prensa independiente y libre no es tolerada por los que tienen mucho que ocultar desde el ejercicio omnímodo del poder. La justicia en Tucumán perdió la calidad que le marcan la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.

Carlos Duguech

