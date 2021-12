¿Cómo potenciar la mentalidad empresarial en los emprendimientos?

Han sido bastantes los retos a los que emprendedores de Latinoamérica y el mundo se han tenido que enfrentar, pero tiene una equivalencia positiva a mostrarnos nuevas oportunidades que debemos aprovechar en el mercado.

Es por eso que todos los equipos debemos tener presente la mentalidad de crecimiento, de un crecimiento exponencial que se basa en cinco pilares bien definidos, que de ser aplicados permitirán una expansión en los distintos ámbitos de crecimiento exitoso. De esta forma, al analizar y cuestionar los pilares actuales de nuestro proyecto y nuestra expectativa de crecimiento podremos preveer, corregir o reforzar el camino empresarial. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué haré? ¿Con quién lo haré? ¿Cómo será la forma en que lo ejecute? y la más importante que nos pone en acción, ¿Cuándo empezaremos?

Personalmente, he aprendido a lo largo de la experiencia en más de 20 empresas destinadas al éxito y destinadas al fracaso, que si no logramos tener un para qué fuerte, que nos allane el camino, que nos apasione, que nos permita generar un crecimiento tanto profesional como personal, muy probablemente no esté destinada a triunfar.

Pero también, incluso de los fracasos se aprende, y podremos pararnos de otra manera, no solo frente a una nueva posible inversión o proyecto a crear, sino a la vida, a nuestro ámbito personal. Esto nos posiciona con más herramientas para el próximo proyecto que se nos presente.

Tips para lograr un crecimiento exponencial: