“El año se termina sin que se haya reparado el daño hecho con el cierre de las escuelas”

“Las familias tuvimos un rol esencial en la educación de los niños, tanto en 2020 como en 2021, en todo el país. Y sin embargo no tenemos espacio en el Ministerio de Educación. En Tucumán nunca nos recibió el ministro Juan Pablo Lichtmajer. Las escuelas no tuvieron presencialidad plena en todo el año. El gobierno vive en una burbuja, llena de sus propios relatos sobre una realidad que no es tal”, disparan desde Padres Organizados, Natalia Rezzonico, Florencia Frías Silva y Carina Mondino, en una entrevista por zoom.

El ciclo 2021, que termina oficialmente el miércoles, deja a padres y dirigentes docentes desconformes con la gestión del Ministerio de Educación. “Hay escuelas que recién comenzaron a ir a clases todos los días en noviembre y que estuvieron todo el año en virtualidad, mientras el ministro de Educación aseguraba había presencialidad plena en Tucumán”, afirma las madres de alumnos.

Sostienen que a pesar de múltiples pedidos de audiencia con el ministro no la obtuvieron. “Las familias queremos dejar de tener un rol pasivo, queremos que se nos escuche y que los planes de educación sean compartidos, consensuados con las familias”, señalan. Entre las preguntas que dicen que le hubieran querido hacer al ministro están las de ¿cuál es el plan de obras para la reparación de las escuelas?, ¿cómo van a recuperar a los niños que abandonaron el sistema educativo?, ¿cómo van a resolver el problema de la falta de conectividad de una enorme cantidad de alumnos?, ¿por qué no se transparentan los datos en Educación?

“Cuando se habla del programa Volvé a la escuela, ¿de qué escuela están hablando? de la que está sin clases’?, ironizan.

La crítica mirada de los padres no sólo se posa en la realidad de Tucumán sino también en el resto del país. “Terminamos 2021 sin haber reparado el daño que dejaron el cierre de escuelas y las medidas de confinamiento. El regreso a las aulas en 2022 exige recuperar la escuela con un enfoque que priorice el interés superior del niño, eliminando todas las medidas restrictivas que afectan la experiencia educativa y formativa”, señala a nivel nacional la Red de Familias y Padres Organizados por la Educación.

“Transitamos dos años de pandemia sin conocer de manera fehaciente el impacto en nuestros niños, niñas y adolescentes. No existen datos consolidados sobre la desvinculación en los distintos niveles educativos, ni para medir las pérdidas de aprendizajes”, alertan. Sin esa información es imposible el diseño de planes adecuados, advierten.

“Sin política pedagógica”

“La conclusión de este ciclo lectivo no es nada positivo y esto es consecuencia del cierre de las escuelas en 2020. No hubo una política pedagógica que garantice la continuidad de los aprendizajes, especialmente en aquellos niños de mayor vulnerabilidad social. Al cerrar las escuelas el Estado no le garantizó el acceso a la educación, no tuvo en cuenta los desequilibrios regionales a fin de darles a los niños la asistencia adecuada, como tampoco garantizó la igualdad de oportunidades”, manifestó la dirigente Nora Yenad, de la Agrupación Isauro Arancibia que lidera Hugo Brito.

“Todo este marco de situación es inconstitucional porque no es que los chicos desertaron como dice el ministro de Educación de la Nación. No es que los chicos se fueron sino que fue el Estado el que les soltó la mano, el Estado fue el desertor, el que cerró las escuelas. Al tener que hacer esa inversión de $ 5.000 millones para salir a buscar a los niños eso ya está demostrando que no se hizo todo lo que se podría haber hecho”, indicó. Sobre 2021 dijo que fue un año sin presencialidad plena en la provincia. “Quienes más sufrieron la falta de clases presenciales en las escuelas fueron también los chicos de los sectores más vulnerables”, remarcó Yenad.

Relevamiento edilicio: el 45% sobre 874 escuelas está en mal estado

Por estos días las escuelas son visitadas por personal técnico del Ministerio de Educación para asesorar a los directores sobre las obras que se deben encarar para el mejoramiento de las escuelas. La Legislatura aprobó la contratación directa de materiales, bienes e insumos necesarios para la reparación de los locales. Un informe del propio Ministerio de Educación señala que sobre un total de 874 inmuebles relevados, 393 (45%) presentan un estado general malo (7%) o regular (38%) y necesitan ser reparados. El 4% de los inmuebles (unos 50) no tiene servicio de agua potable de red o pozo. También se señala que el 49% de los baños (más de 400) se encuentran en estado regular o malo y requieren acondicionamientos o reparaciones.