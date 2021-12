Túneles deportivos tucumanos que se han ido oscureciendo

Así como están las cosas en ciertos deportes en Tucumán, tal vez sea lo mejor que se termine 2021 y se abra un tiempo de meses sin competencias para reflexionar y buscar caminos que permitan en 2022 intentar poner luz en túneles que se han ido oscureciendo.

Sería larguísimo hablar de todos los deportes que pasan por momentos complicados. Cuestión entonces de tomar tres de ellos como casos testigo: el fútbol de la Liga, el rugby y el automovilismo.

Todos recordamos los tristes sucesos de la final del Anual de la Liga Tucumana hace algunas semanas en cancha de Central Norte, donde se midieron Unión del Norte y Bella Vista. Agresiones, destrozos, corridas, miedo. Hasta hoy, nada se sabe sobre si se tomaron medidas. Peor aun, como si se tratara de una picardía, de un “aquí no ha pasado nada”, hoy los mismos rivales vuelven a chocar, en la misma cancha, pero ahora por el Federal Amateur y sin público. ¿Será que en esto hace una propia interpretación de la célebre frase, “todo pasa” de Julio Grondona en sus tiempos como presidente de la AFA?

Lo del rugby es tan serio como lo anterior. La violencia que muestran jugadores de clubes fuera de las canchas esta vez tuvo como víctima al entrenador de inferiores de Tucumán Rugby, Oscar Colombres. Las actuaciones judiciales están en curso pero ¿qué se hace del lado deportivo dirigencial? La URT dio a conocer un comunicado en el que expresó su enérgico repudio a tales actos y manifestó su solidaridad con el afectado. A poco de ello se conoció que al “Programa 2030” lanzado el año pasado, que intenta educar, concientizar y erradicar situaciones violentas, los clubes de Tucumán no le prestan atención. Y se sostuvo que, para ellos, competir y ganar está primero. ¿Entonces? ¿Hay voluntad de cambiar esto o habrá que esperar por nuevas situaciones dramáticas?

Tercer y último caso. El automovilismo de Tucumán este año fue una lágrima. Algún rally bajo esfera de la Federación, y nada más. Carreras ilegales, por todos lados. Pilotos que no quieren sacar la licencia médica para correr, intrigas, guerra de opiniones en la redes sociales. Y la gota que rebalsó el vaso se dio el viernes, cuando a horas de correrse un anunciado rally por el Provincial en Aguilares, se canceló todo porque el organizador no tramitó a tiempo los permisos policiales. Telón lento para una situación que no da para más.

Que el manto de piedad que impone el final de 2021 inspire a los responsables para revertir realidades. Seriedad, compromiso, humildad y buenas ideas hacen falta en el año por venir.