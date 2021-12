Claves para entender la prohibición a las compras de viajes al exterior en cuotas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió a fines de noviembre una comunicación en la que prohibió a las entidades emisoras de tarjeta de crédito financiar en cuotas las compras de pasajes al exterior y otros servicios turísticos, como alojamientos. La decisión fue cuestionada por la oposición y por numerosas agencias de viaje. En cambio, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, defendió la disposición al sostener que se trata de una medida puntual y momentánea. Aquí, cuatro respuestas para entender brevemente de qué se trata.

¿Qué operaciones prohíbe la medida?

Mediante la Comunicación A 7407, el BCRA dispuso que a partir del 26 de noviembre último "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes de pasajes al exterior y demás servicios turísticos (tales como alojamiento, alquiler de auto, etcétera)".La disposición del BCRA no especifica plazos, por lo que la vigencia de la normativa es indeterminada.

¿Hay excepciones a la disposición?

No. Si bien la portavoz presidencial indicó que cualquier situación puntual tiene que ser atendida, no especificó cuáles podrían ser consideradas excepciones, y enumeró una serie de alternativas para casos de personas que deban viajar por trabajo, cuestiones de salud, estudio o razones familiares.

¿Qué ocurre con los viajes en el interior?

La compra en cuotas de pasajes o paquetes turísticos a destinos nacionales no se verán afectados por la disposición oficial.

¿Qué razones esgrimió el Gobierno?

Oficialmente, el Ejecutivo nacional expresó que se está negociando una solución a la deuda con el Fondo Monetario Internacional contraída por el Gobierno anterior. "Cuidar la reactivación requiere fortalecer el mercado internoo", declararon.

