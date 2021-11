Cerruti afirmó que la prohibición de vender pasajes en cuotas es una medida que "beneficia a las agencias"

La portavoz de la Presidencia de la Nación, Gabriela Cerruti, volvió a defender este lunes la decisión del Banco Central (BCRA) de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior; y consideró que es una medida que "beneficia a las agencias" de viajes.

La funcionaria reiteró que la medida es "momentánea" y tiene que ver con un momento "muy puntual". "Se va a ir analizando el impacto que tiene y su evolución", señaló en diálogo con El Destape radio.

"Estamos hablando de algo que afecta pocas agencias y a poca gente. La verdad es que alentar el turismo interno es importantísimo porque el turismo puso en movimiento PyMEs que son parte de la reactivación", indicó.

Por otra parte, Cerruti se refirió a la carta que publicó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el fin de semana y consideró que fue en apoyo al presidente Alberto Fernández. "Lo de Cristina es un documento. A mí me llama la atención que sigan hablando de 'carta', como si fuera una misiva dirigida a alguien", sostuvo.

"Estamos esperando que la oposición, en lugar de correrse y no hacerse cargo, empiece a decir qué es lo que quiere. Decir cómo queremos financiar la deuda, cómo queremos reprogramarla y a qué tipo de acuerdo queremos llegar, es decir qué modelo de país queremos tener", insistió Cerruti tras afirmar que "no hay ninguna posibilidad de un acuerdo con el FMI que no contemple la soberanía argentina, el crecimiento, el mercado interno y que no proteja la vida de cada uno de los argentinos".

Cerruti consideró además que para el Jefe de Estado ,"el documento de Cristina es un apoyo, pero la verdad que no lo necesita, porque son las cabezas principales de este gobierno y están trabajando juntos".