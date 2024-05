Javier Milei lloró en el homenaje a Carlos Menem: "Fue el mejor presidente de los últimos 40 años"

“Podríamos hablar horas de su extensa vida personal y política. Oriundo de La Rioja, abogado, el primer abogado de la colectividad sirio-libanesa en toda La Rioja. Apenas se recibió, se le acercan desde el peronismo y le dijeron: ’Afiliate al justicialismo y te designamos fiscal’. Menem contestó que no, que quería dedicarse a la profesión y que no iba a afiliarse por un cargo. Su pertenencia ideológica era innegable y sus principios inamovibles. Por un cargo no iba a hacer o dejar de hacer”, afirmó el libertario.