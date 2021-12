Cartas de lectores I: Justicia con sabor agridulce

Durante esta semana terminó el juicio de mi primo, Marcos Sáez. Me gustaría contarles que a mi primo le gustaba andar en su moto, que compró gracias a sus ganas de trabajar y ser independiente. Que le gustaba jugar al League of legends y escuchar a los Artic monkeys. Que siempre hacia bromas que nos hacían romper a carcajadas en las reuniones familiares. Que cuando sus hermanas menores tenían un acto del colegio él estaba allí, las buscaba del colegio y las llenaba de amor. Que ayudaba a mi abuelo en las tareas del hogar o en algo tan simple como usar el celular. Nuestra vida hoy es verlo a mi abuelo rozar con la mirada las fotos de mí primo, ver cómo sus ojos celestes se entristecen y parecen perderse en los de mi primo. Ahora en papel fotográfico. Tras tres años de incertidumbre la Justicia se hizo presente. Dos declarados responsables y los demás vuelven a la vida que conocen. ¿Eso debería darnos paz? Quizás la muerte de mi primo sirva para que la Justicia y la seguridad policial se eduquen y puedan evitar otra muerte. Pero me hubiera gustado que nadie haya tenido que morir para que haya más seguridad. (Adjunto foto mía y de mi primo Marcos).

