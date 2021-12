Ángel Mahler redescubre Rapsodia Bohemia

Orquesta sinfónica, cantantes y coro en una puesta espectacular desembarcan hoy, a las 21, al teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). La propuesta se llama “Rapsodia Bohemia Sinfónica” y sus creadores son Luis Pascual y Ángel Mahler; este último tiene la batuta y asume el diálogo con LA GACETA.

Todo empezó cuando Mahler vio la película “Bohemian Rhapsody” (de 2018) sobre el cantante británico Freddie Mercury y su grupo Queen. “Me impactó mucho la historia, que no conocía, tanto de la banda como la del cantante. Me emocionó tanto que empecé a pensar en cómo sería un homenaje, sobre todo partiendo de una música tan hermosa y tan compleja. Empecé a dar vueltas con una idea que había conversado con Luis, mi socio en este proyecto, quien maneja con toda su capacidad la parte audiovisual”, recuerda.

“Entonces surgió la idea de crear un espectáculo totalmente diferente a lo que se haya visto de Queen, algo original, y alejado del carácter de tributo. En el mundo hay bandas que hacen excelentes homenajes -admite-, por lo que nuestro espectáculo busca y logra diferenciarse con el concepto sinfónico con más de 30 músicos en escena, entre orquesta y coro. Ellos recrean cada tema y le aportan algo especial a la música de Queen, que es de por sí ideal para interpretar con arreglos sinfónicos. De hecho me dio mucho placer trabajar en los arreglos, y poco a poco fui redescubriendo los temas de esa banda”.

Pantallas

“Como si eso fuera poco, es un espectáculo montado con siete pantallas LED, donde se aprecia a lo largo del show un material visual que llevó gran trabajo de edición. Hay una animación con videos originales grabados en Londres y en distintas partes del mundo. Cada tema tiene una puesta cinematográfica”, describe el director.

En materia de cantantes, Mahler dice que como Freddie es inimitable, “contamos con voces importantes: Paula Almerares, Ema Cardozo, Mauro Rocha y Andrés Ajamil. Eludí el riesgo de aburrir al público con una sola voz. Por ello los artistas cantan en distintas formaciones: a veces lo hacen los cuatro juntos, otras a dúo y por momentos como solistas. Ello además genera una dinámica en el escenario. Almerares, por ejemplo, como soprano lírica aporta el carácter ideal en temas como ‘Barcelona’, que inmortalizó a Freddie junto a Montserrat Caballé”.

El director no intenta definir el género del show porque -dice- va “más allá de un recital, de la danza, del musical y hasta de una película”. Al momento del estreno, recuerda que el público iba a ver el espectáculo “por Queen, por la orquesta y por mi trayectoria”.

Evidentemente gustó tanto que corrió el boca en boca, y las 10 funciones iniciales en septiembre de 2020, cuando se estrenó en Buenos Aires, se convirtieron en temporada completa, que tras la interrupción por la pandemia se renueva en formato gira nacional.

“La buena música no tiene tiempo; las cosas que están bien construidas son maravillosas siempre -asegura-. Creo que temas como la potente ‘Rapsodia Bohemia’ o la intimista ‘Love of my life’ se van a interpretar eternamente. Son canciones que se vuelven inmortales, sobre todo porque están hechas con sentimiento. La música tiene el poder de emocionar”.

“Rapsodia Bohemia Sinfónico” es una experiencia validada no sólo por el récord de público sino también -y no menor- porque cuenta con el reconocimiento oficial de la banda Queen como único espectáculo autorizado oficialmente.