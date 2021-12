“Bandana tiene vida propia: traspasó las barreras del tiempo, del espacio, de la moda, y es algo que no le pasa a cualquiera”, resume Lissa Vera, hoy 50% de la banda que hizo (y hace) delirar a los millenialls y que, después de cinco años y dos décadas de trayectoria, regresa a Tucumán.

“Faltan poquitas horas para que nos veamos nuevamente y estoy que camino por las paredes”, le dice la cantante a LA GACETA, quien junto a Lowrdez se presentará esta noche en la Fiesta Plop! (ver “CIta en Yerba Buena”), que se realiza por primera vez en Tucumán. “Lo que es garantía es que Bandana es una fiesta -asegura-; va a ser emocionante para todos los que se quieran divertir. Así como el vino, pasan los años y Bandana se pone mejor”

El quinteto surgió en 2001 y, luego de un irrepetible éxito, se separaron en 2004. Regresaron a los escenarios en 2016 (como cuarteto y con presentación en nuestra provincia incluida) y, aunque en estos años la agrupación se redujo a sólo las dos integrantes mencionadas, celebran sus 20 años de carrera a todo trapo.

“Hasta el día de hoy”

“Es algo increíble, imparable y que no puedo explicar. Así como nosotros le pusimos el máximo esfuerzo, mucho amor y nuestra vida al proyecto, cada artista lo hace, pero a veces no funciona. A nosotras la gente nos eligió. No sabemos por qué, pero estamos muy agradecidas, y poder seguir viviendo de la música 20 años después es algo que no tiene comparación”, resume.

Lissa considera que el éxito de la banda y su vigencia hasta el día de hoy tiene que ver con su surgimiento. “La gestación se dio en un momento socioeconómico y político determinado del país, en el que se estaba padeciendo algo bastante feo. Bandana fue el reflejo de que, a pesar de todo lo que podía pasar, podías crecer, cambiar tu vida y lograr tus sueños”, explica.

Y no solo eso. “El grupo se metió dentro de las familias, dentro de los trabajos, dentro de las cárceles. Era y es popular, porque es el pueblo; entonces éramos cinco personas muy diferentes, de clases sociales diferentes, pero parte del país, de la realidad. Fue todo muy genuino, la gente lo tomó y se sentía identificada, y por eso se siguió metiendo en el público, y lo sigue haciendo sin pausa hasta hoy”.

“Llega la noche”

La cantante admite estar emocionadísima por regresar a la provincia. “Tenemos muchas ganas de volver a Tucumán, hace cinco años que no vamos -recuerda-; siempre ha sido una provincia muy afectuosa y cariñosa con nosotras. Hace muchos años fuimos y la cantidad de gente que nos esperó en la calle aquella vez fue increíble; de hecho, salimos a saludar a todos. Y la última vez que estuvimos allá fue impresionante la cantidad de público que nos fue a ver”, recuerda y agrega: “no sé si es por el calor o porque son el centro del país, pero el público tucumano es puro corazón, y lo demuestran con mucho cariño y respeto”.

“La noche llega”, repite una de sus canciones y es más que acertado para esta ocasión. La noche ya está llegando y Lissa y Lowrdez (no pudo ser entrevistada porque se encontraba preparando una presentación solista) ya tienen todo listo para el concierto.

Nuevos y viejos

Lissa adelanta que en su presentación en la fiesta pasarán por sus más grandes éxitos y quizá también sus nuevas canciones. “Vamos a ir viendo el repertorio según la reacción del público: a veces les gustan más los clásicos, a veces quieren escuchar los nuevos”, asegura.

Aunque para las chicas Bandana ya se ha convertido en un apellido, Lissa no lo siente como un peso: “Es un privilegio -indica-; y lo bueno es que también cada una tiene su proyecto solista. Lowrdez tiene su show hoy (por ayer) y yo estoy en calle Corrientes cantando en un espectáculo internacional de tango”.

De hecho, en “la vuelta” (su gira en 2016), todas las integrantes realizaban sus presentaciones por aparte, y así lo hacen actualmente. Lowrdez, incluso, está grabando su próximo disco solista, que saldrá en 2022.

“A bailar”

Bandana es artista regular en la Fiesta Plop!, que ya tiene una larga historia en el país. “El público lo que busca es divertirse, pasarla bien, pasar las barreras de cualquier prejuicio, y Bandana tiene mucho de eso: vivir con la diferencia, con la diversidad. Éramos cinco chicas muy distintas entre nosotras y sin embargo funcionamos de una manera maravillosa. Se trata de aceptar al otro aunque sea diferente; y Bandana une toda esa historia”, finaliza.