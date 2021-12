Rugbistas violentos: “Mi hijo se encuentra bien; estamos a la espera de novedades”

“Judicialmente no tenemos ninguna noticia. Estamos a la espera de novedades”. Con esas palabras, Sonia Ramasco Padilla, mamá de Oscar Colombres, el joven de 19 años que fue golpeado a la salida de un after la madrugada del pasado sábado le confirmó a LG Deportiva que durante las últimas horas no hubo avances en el caso.

Rugbistas violentos: piden que los clubes se interesen

Por estas horas, lo más importante pasa por la salud del joven. Si bien Colombres está en su casa y de a poco va evolucionando favorablemente, fue sometido a una resonancia magnética y a una tomografía computada que les permitirá a los médicos determinar los pasos a seguir. “En base a los resultados de esos estudios, van a determinar si la lesión en la órbita del ojo es para operar o no”, explicó Ramasco Padilla, antes de dar más detalles. “La herida en su nariz se la verá más adelante. Hoy tiene todo muy inflamado y eso dificulta cualquier tipo de diagnóstico”, agregó.

El ex jugador de Tucumán Rugby que actualmente se desempeña como entrenador de la división M14 del club “verdinegro” había denunciado ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) las agresiones sufridas y la Justicia ya trabaja en las investigaciones para condenar a los autores del violento suceso.

En la denuncia, el estudiante de agronomía ratificó que había sido atacado por un grupo de rugbistas a los cuales conocía, cuando intentó interceder en una discusión entre dos grupos. “Cabe aclarar que por dichos de testigos fui agredido brutalmente mediante golpes de puños y patadas por alrededor de ocho personas”, esgrime en una parte de la denuncia; en la que en otra parte del escrito, detalla que cómo se desencadenó el conflicto, que según su relato, se inició cuando observó que un amigo estaba discutiendo con un conocido. “Observé la trifulca dentro del local con otro grupo de jóvenes, quienes serían rugbistas del club Universitario y a consecuencia de este hecho, personal de seguridad del lugar sacó a mi amigo, Francisco Bleckwedel, por lo que salí detrás de él”, describió.

Allí también, Colombres explicó cuáles fueron las lesiones que sufrió; y que fueron diagnosticadas por los profesionales del hospital Padilla: fractura de nariz, fractura de órbita del ojo derecho y “politraumatismo en tórax.

En recuperación

Así, por estas horas, la familia del joven espera conocer novedades del caso en el que la Justicia está tratando de determinar quiénes fueron los agresores y porque actuaron de la manera en la que lo hicieron. “Mi hijo está bien. En casa, recuperándose y esperando”, sentenció Ramasco Padilla.