Wanda Nara, sobre la entrevista de la "China" Suárez: "Cada uno dice lo que quiere"

Wanda Nara sorprendió hoy a su hermana Zaira Nara, quien se encuentra reemplazando a Florencia Peña en "Flor de Equipo" (Telefe), y habló por videollamada desde París.

En la improvisada entrevista, la empresaria contó qué sintió al ver la entrevista de Eugenia "La China" Suárez tras el escándalo desatado por el supuesto affaire con Mauro Icardi.

"Me llegaron pedacitos muy esporádicos, no tengo nada para decir, cada uno dice lo que quiere", afirmó. Y agregó: Yo fui sincera con todo lo que dije, y dije demasiado, porque podía haber obviado detalles. Tengo muy buena relación con Susana y con la producción del canal".

La mediática remarcó que durante su entrevista con Susana Giménez fue absolutamente sincera.

"Ella me preguntó todo y le respondí con sinceridad, después cada uno que diga lo que quiera. Yo no puedo decir lo que está bien o lo que está mal, lo que es políticamente correcto, jamás lo podría hacer. Los demás no sé, pero a mí me caracteriza la verdad", remarcó.

Por otra parte, tras el revuelo que se desato cuando decidió modificar su nombre de usuario en Instagram explicó los motivos que la llevaron a tomar la decisión. "Hace montón que lo había pedido por mi marca de maquillaje y tenía que pasar un montón de filtros. Una seguidora me lo avisó y justo cambió ahora, pero era para tener todo ordenado", detalló.

Finalmente, Nara habló de su relación con Icardi. "Lo que más me duele es digan que Mauro sigue conmigo obligado. Los que me conocen saben que a mí me chupa un huevo la plata".

"Lo que único que me importa es la felicidad de mis hijos; y los hijos son tan sabios que mi hija más chiquita vio que la familia no estaba bien y esperó dos meses para festejar su cumpleaños con sus hermanos”, señaló.