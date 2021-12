Milagro Sala desmintió al Presidente: "Hace más de un año que no habla conmigo"

Luego que Alberto Fernández afirmara que mantenía un contacto fluido con Milagro Sala. La líder de la Túpac Amaru desmintió al mandatario y aseguró que hace más de un año que no hablan.

"Lo escuché. Dice que habla seguido conmigo pero la única vez que mandé un mensaje, no a él sino a otros que están al lado de él, fue diciéndole que por favor no lo saquen a Dylan cuando cambiaba los ministros. Pero hablar con él continuamente, como dijo que habla seguido conmigo, no. No habla seguido conmigo", afirmó Sala durante una entrevista con radio Futuröck.

La dirigente social contó que personas cercanas a Fernández le comentaron que el Jefe de Estado pregunta por su familia. "Hace más de un año, hace bastante tiempo que no hablo con él", señaló.

"Yo soy muy amiga de algunos de los que lo están rodeando, estuvimos en los congresos de la Juventud Peronista, del peronismo. Con otros nos conocemos desde cuando Néstor era presidente, pero directamente hablar todos los días o una vez a la semana con Alberto, no", agregó.

Ayer, durante un acto para homenajear a las víctimas de la última dictadura cívico militar, Fernández indicó que mantenía un diálogo fluido con la dirigente jujeña. "Sepan que hablo con Milagro, y pienso permanentemente en lo que le pasa a Milagro", manifestó.