"Es inminente la llegada de la variante Ómicron", señaló Medina Ruiz

El ministro de Salud Pública expuso hoy la situación epidemiológica por el coronavirus a nivel mundial, en el país y en la provincia. En ese marco, el titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruíz, dijo que la implementación del pase sanitario de "forma oportuna" permitió que “más de 127.100 personas hayan sido inoculadas en siete días”.

De esa cantidad, 69.142 se colocaron la segunda dosis y “llamativamente” 46.114 personas se colocaron la primera dosis. Unas 5.700 y 6.210 pacientes recibieron las dosis adicionales y de refuerzo –van cumpliendo seis o cinco meses de su segunda dosis-.

“Hace unas semanas veíamos que se complicaba la situación, porque teníamos menos de 100 casos y llegamos a los 500 contagios diarios. Paralelamente, veíamos lo que pasaba en el mundo, donde la situación epidemiológica se complicaba”, expresó el funcionario, quien junto con el gobernador Osvaldo Jaldo encabezaron una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.

Sobre la aplicación del pase sanitario, dijo que “en Tucumán no hubo disidencias ni nadie del sector económico que cuestione la medida”. “Nos apoyaron y lo siguen haciendo. No hay forma de frenar una enfermedad epidémica si no es con restricciones o vacunas”, sostuvo el médico”, añadió.

Medina Ruíz destacó además: “En noviembre de 2020 hubo 442 fallecidos con restricciones y sin vacunas; en noviembre de este año fueron 42 fallecidos sin restricciones y con vacunas”.

Medina Ruiz dejó en claro que la idea es adelantar las aplicaciones de terceras dosis o refuerzos porque “es inminente la llegada de la variante Ómicron a la provincia”.

De todas formas, en el Ministerio de Salud dijeron que se ha estabilizado la curva de contagios en las últimas 48 horas.