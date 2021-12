Pase sanitario o PCR para ir a Tribunales

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el personal y los profesionales que no cuenten con el carnet sanitario, podrán ingresar a las sedes judiciales con una PCR negativa efectuada en las últimas 72 horas. El máximo tribunal confirmó esta disposición hoy, en medio de las quejas de distintos actores del sistema judicial, como el sector de los abogados, por una anterior Acordada (N° 1748/21). Este documento fijaba como exigencia principal que se presentara el pase sanitario al momento de acceder a los edificios oficiales. Mediante una nueva Acordada, la N° 1754/21 con fecha 7 de diciembre, la Corte estableció: -“Facultar a la Secretaria de Superintendencia y a la Secretaría de Superintendencia de la Justicia de Paz, en relación al personal judicial de todos los Centros Judiciales y Justicia de Paz que no cumplimentaren con los requisitos de la Acordada N° 1748/21 (dispositiva 1, que dispone la presentación del carnet de vacunación), y a los fines de posibilitar la prestación obligatoria de servicios estipulada en el art. 29 inc. 1 del Estatuto del Empleado Público (Ley N° 5473); a atender cada caso particular, posibilitando suplir tal exigencia con un Test de diagnóstico de PCR negativo efectuado en las 72 horas previas a la primera presentación, y que deberá renovarse semanalmente mientras dure la prestación presencial; o autorizar la realización de trabajo remoto si la naturaleza de la tarea lo permitiere”. La acordada se conoce en momentos en que el Colegio de Abogados analiza judicializar el DNU del gobierno al considerarlo inconstitucional.