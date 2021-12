Pase sanitario: complicaciones y rechazos

El Colegio de Abogados, que planteó que es inconstitucional la obligatoriedad del pase sanitario, tratará desde las 13, en reunión de Consejo, qué estrategia implementará para avanzar judicialmente en contra de esta medida. El presidente de la institución, Rodolfo Gilli, aclaró a LA GACETA que no son antivacunas. “Tenemos muy claro nuestro posicionamiento. No estamos en contra de la vacunación, sino del pase sanitario porque es inconstitucional”, dijo. En algunas oficinas públicas buscan adaptarse a la nueva realidad. Se analiza crear burbujas, volver al trabajo remoto o que vayan en contraturnos aquellos que no tienen pase sanitario.