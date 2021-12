Suben los activos argentinos ante un eventual acuerdo con el FMI

La plaza financiera de Argentina volvió a mostrar alzas de precios en los activos este lunes dada una creciente expectativa sobre alentadoras negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y a la espera de la presentación de un plan económico plurianual ante el Congreso.

Un equipo económico viajó a Washington durante el fin de semana para avanzar en el diálogo para reestructurar la deuda. Analistas creen que las posibilidades de un acuerdo crecen a pesar de las diferencias entre las partes sobre cómo financiar una consolidación fiscal.

"No acordar no es opción, porque es peor para el país", dijo Hernán Lacunza, ex ministro de Hacienda y Finanzas durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, quien contrajo la deuda con el organismo en 2018.

Parte del optimismo se corroboró en el influyente mercado cambiario marginal, el que luego de varias semanas nuevamente ubicó al peso por debajo de la barrera psicológica de las 200 unidades por dólar.

A su vez, los inversores se mantenían atentos a la evolución del covid-19 luego que se detectara el primer caso de la variante ómicron en el país.

- La deuda soberana extrabursátil ganó un 0,9% promedio, tras acumular una mejora del 2,9% la semana pasada por tomas de posiciones a la espera de novedades con el FMI.

- El riesgo país medido por el banco JP.Morgan caía 34 unidades a 1.745 puntos básicos, niveles mínimos de los últimos 15 días, luego de superar el lunes pasado el nivel récord de 1.900 unidades.

- "Después de llegar el riesgo país a 1.900 puntos, los bonos soberanos rebotaron, impulsados por el viaje de funcionarios para reunirse a nivel técnico con el FMI", dijo Roberto Geretto, economista del fondo de inversión Fundcorp.

- El índice bursátil S&P Merval subió un 2,23%, a 88.287,43 unidades como cierre provisorio, en línea con el acumulado alcista del 7,45% durante la semana pasada.

- En la plaza cambiaria, el peso mayorista cayó un 0,13%, a 101,28/101,30 por dólar con control del banco central (BCRA), entidad que recuperó apenas unos 5 millones de dólares este lunes, luego de vender el viernes unos 140 millones para frenar la debilidad de la moneda.

- En los mercados cambiarios alternativos, la moneda operó a 221,9 por unidad en el bursátil "CCL", a 202,1 en el "dólar MEP" y a 199 por dólar en el mercado informal o 'blue'. (Reuters)