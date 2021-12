Un muerto y cuatro heridos en una trágica pelea entre dos grupos

Un after que se desarrollaba en un barrio del sur de la ciudad tuvo un trágico final. Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas en un enfrentamiento a balazos. “Fue una locura. Pareciera que todos estaban drogados o machados por cómo se agarraron”, indicó Luciana Pérez.

A las 6 de la mañana, en la esquina de pasaje Díaz Vélez y avenida Democracia, decenas de personas se encontraban bailando y consumiendo bebidas alcohólicas. Sin que se conocieran los motivos, se produjo una pelea entre los grupos identificados como Los Medina y Los Guisito. “Ahí se agarraron fiero. Se dieron con todo. Siempre se andan peleando y más cuando están borrachos. Los Medina recibieron de lo lindo y se fueron. Pero a los gritos dijeron que se vengarían”, agregó Pérez en la entrevista con LA GACETA.

El grupo que había recibido la peor parte, según fuentes judiciales y policiales, fueron a buscar armas a sus casas. Los vecinos le dijeron que estuvieron dando vueltas por el barrio Alejandro Heredia hasta que recibieron el dato preciso sobre dónde se encontraban. Fueron hasta una vivienda de un pasaje sin nombre que está a la altura de Marina Alfaro al 3.000, pero no esperaban que el grupo rival los estaba esperando.

“Ahí se desató la locura. Hicieron un montón de tiros. Los infelices estos no saben o no les interesa que pueden matar inocentes con todos los balazos que tiran. Estamos cansados de vivir en esta situación”, indicó Pedro, que pidió que no se publicara su apellido por temor a represalias.

En el hospital

Después de las 7, comenzaron a llegar ambulancias trasladando a los heridos de la balacera. El primero en llegar a la sala de emergencia fue Ricardo Barreto (42 años) que llegó sin vida al haber recibido un disparo en la frente. Luego atendieron a José Medina (51) con un balazo en el abdomen. El herido fue quien aportó los primeros datos de la trágica pelea. Otras dos personas llegaron con heridas de balas, pero negaron haber participado en el hecho.

El sobreviviente identificó a los agresores como un tal “Cocolo” y un tal “Pelao” que hasta el cierre de esta edición no habían sido ubicados por las autoridades.

Personal de homicidios, al mando de los comisarios Susana Monteros, Diego Bernachi y Jorge Dib se presentaron en lugar. Supervisados por el auxiliar fiscal Ramón Soria, los policías descubrieron que luego de que se difundiera la noticia del fallecimiento de Barreta, una turba de más de 20 personas llegaron al domicilio de los acusados y le prendieron fuego.

“El salvajismo que vivimos en este barrio es tremendo. Los que trabajamos todos los días no merecemos ser esclavos de estos tipos”, dijo Fernando Tolaba.