Atlético: la gran necesidad de hacer borrón y cuenta nueva

Ni el más pesimista de los hinchas “decanos” podría haberse imaginado un presente como el actual. No es que se exagere, es que la actualidad es definitivamente mala.

Hubo un Atlético antes de la pandemia y otro después. El de antes de la aparición de la covid-19 tuvo algunos momentos malos, pero fueron mucho más los buenos y los muy buenos. Por ejemplo cuando en 2018 el “Decano” se posicionó entre los ocho mejores de América de la mano de Ricardo Zielinski. Sin embargo, no todas fueron buenas con el actual DT de Estudiantes. De hecho, casi sobre el final de su ciclo hubo una racha de cinco derrotas consecutivas que puso el puesto de “Ruso” en duda. Fue entre la Copa de la Superliga 2019 y el comienzo de la Superliga 19/20.

En ese momento, tras la heroica eliminación a River en cuartos de final, cayó con Tigre en semifinales. Fue 5-0 y 1-0, luego del receso Atlético perdió en el debut con Central en su estadio (2-1) y con Central Córdoba en Santiago (1-0). Fueron cinco derrotas y muchas dudas para la continuidad del entrenador.

A pesar de ese mal inicio, el equipo terminó en el puesto 16, con 29 puntos, producto de siete triunfos, ocho empates y ocho derrotas. El quinto puesto en el torneo que se disputó en la primera parte del 2019 le dio la posibilidad de jugar la Copa Libertadores en 2020.

El inicio del año fue irregular, no convencía desde lo futbolístico, pero avanzó en la Fase 1 de la Copa, tras eliminar en los penales a The Strongest. Pero en la siguiente fase no tuvo la misma suerte y en los penales fue más Independiente Medellín, tras el 1-1 en el Monumental. El último partido que jugó antes de la pandemia fue por la Superliga, empató 1-1 con River y Zielinski otra vez sacaba chapa ante el “Millonario”.

Tras la pandemia no hubo caso; Atlético no volvió a ser el mismo. Insinuó pelear el torneo cuando ganó los seis partidos consecutivos en la Copa Maradona, pero luego se pinchó; eso que hasta tuvo participación internacional. El equipo alternó partidos buenos y malos. Pero era entendible, volvió a jugar en septiembre tras un parate de seis meses.

2021 definitivamente fue complicado de punta a punta. Omar De Felippe asumió con la idea de continuar el trabajo realizado por su antecesor, pero el equipo no dio pie con bola durante todo su mandato. Apenas si consiguió dos triunfos consecutivos en tres ocasiones diferentes, pero nunca convenció. Sin ir más lejos, tras la salida de Zielinski Atlético jugó 38 partidos, ganó 11, empató nueve y perdió 18; logrando sólo el 37% de efectividad. Lejísimos de los números a los que estaba acostumbrado.

Para colmo, el cierre de año es fatal. El “Decano” entró a un bucle en el que siempre sale golpeado. Lleva seis derrotas consecutivas y apenas sumó siete puntos de los últimos 45 en juego. Una racha negativa que supera incluso a ese mal momento del Clausura 2010 que tuvo a Atlético con cuatro derrotas consecutivas y una cosecha de seis puntos sobre 39 posibles, con Osvaldo “Chiche” Sosa y Mario Gómez como DT: San Lorenzo (1-0), Independiente (3-1), Huracán (0-0), Boca (0-0), Argentinos (0-0), Lanús (3-0), Newell’s (1-1), Banfield (0-0), Godoy Cruz (2-1), Estudiantes (3-1), Vélez (1-0), Tigre (3-1) y River (0-0) fue la racha negativa, que terminó con Chacarita (2-1), por la fecha 14, pero que sin dudas a la postre, significó el descenso.

Lo positivo, dentro de todo lo negativo, radica en la posibilidad de poder barajar y dar de nuevo, algo que Atlético está dispuesto a hacer. Claro, antes deberá terminar el torneo apostando a cortar la racha de derrotas de 2021 para empezar 2022 renovado y sin la pesada mochila del pasado.

¿Firma hoy?

Todo parece indicar que entre hoy y mañana Juan Manuel Azconzábal estampará la firma que lo unirá al “Decano” hasta diciembre de 2023. “Vasco” se hará cargo del plantel recién en enero.

Triunfo “Decano”

Atlético Celeste le ganó 3-1 a Garmendia, en el mediodía de ayer, por la fecha 2 del torneo femenino “Mirta Gutiérrez”. Los goles fueron anotados por Alicia Lizárraga y Jaqueline Torossi (2).