El padre de Lucio recordó a su hijo a una semana del brutal crimen

A una semana del brutal asesinato de Lucio Dupuy, el niño que murió en La Pampa tras recibir una golpiza, su padre, Christian Dupuy, lo recordó en sus redes sociales con un conmovedor mensaje.

“Una semana que no estás. Y el cielo llora porque no debías irte. Tu risa me da fuerza al saber que disfrutamos cada momento. Te amo Lucio Abel Dupuy”, escribió en su cuenta de Instagram.

El mensaje fue acompañado por un video familiar de 14 segundos en el que se ve a ambos jugar mientras el padre le pide un abrazo en medio de las risas del pequeño.

Otro de sus mensajes aludió a la lluvia que cayó el viernes durante las marchas con velas y globos realizadas en las plazas de General Pico y Santa Rosa, en La Pampa, para exigir justicia por Lucio, por cuyo crimen están detenidas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.

“Seguís ahí, ni la lluvia apaga tu brillo... Llueve y siento que estás llorando, no lo hagas más hijo eso dejámelo a mí. Vos corre, juega, divertirte y dame fuerzas. Te amo con todo lo que soy Lucio Abel Dupuy”, escribió el padre del pequeño.

En el video aparece un mensaje que dice “ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo para darte un abrazo”.