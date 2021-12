Serrat vendrá a despedirse

“Lo que he decidido es despedirme en persona. No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría”, dijo Joan Manuel Serrat.

El motivo es el anuncio que hizo acerca de que en 2022 se despedirá de los escenarios con la gira mundial de nueve meses “El vicio de cantar 1965-2022”, con escala en Argentina, una tierra de fortísimo lazo con el trovador catalán.

El tour mundial comenzará en el Beacon Theatre de Nueva York el 27 de abril de 2022 y terminará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, cuatro días antes de que el artista cumpla 79 años.

El tramo argentino del tour de despedida se develará el miércoles próximo, cuando se dé a conocer la grilla de recitales, informa Télam.

En el contexto del anuncio, el jueves Serrat tuiteó: “Me voy y os digo adiós, rincones donde he crecido. Os dejo en un cajón la gris canción de lo que he sido. Me voy hacia otra tierra en la que el Sol caliente...”.