Día de la Discapacidad: los derechos están, pero no se cumplen

“La gente no accede al certificado por desconocimiento”

“Un 11% de la población de Tucumán tiene algún tipo de discapacidad. Pero solamente 70.000 personas han podido acceder al Certificado Único de Discapacidad que lo habilita para obtener todos los beneficios que les corresponden. La gran mayoría no lo ha gestionado por desconocimiento, porque no sabe de su existencia, a pesar de que se comenzó a otorgar a partir de 1999, a través de la ley 24.901”, dice la directora de la Junta de Evaluación de Discapacidad del ministerio de Salud, Hortencia Juárez.

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad la funcionaria invita a todas las personas con algún grado de discapacidad, sea permanente o transitoria, a concurrir a Alberdi 416 para averiguar si puede acceder a ese derecho. “Las personas no conocen que este certificado les permite mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de un accidente cerebro vascular una persona puede necesitar este beneficio para poder acceder a un equipo multidisciplinario con una cobertura gratuita”, señala. “El certificado es válido para todo el país y va a ayudar a la persona a transitar su enfermedad con una muy buena calidad de vida”, dice.

- ¿Es compatible el certificado con el empleo?

- No, el certificado de discapacidad no inhibe a la persona para que pueda trabajar o estudiar. Por el contrario, puede conseguir un empleo que se adapte a su situación de discapacidad. El objetivo es justamente que la persona con esta condición pueda reinsertarse en la sociedad.

También los niños con autismo pueden tener su carnet de discapacidad y tener la cobertura en un 100% a través de las obras sociales o del Estado gracias a la ley 24.901.

PAULITA HALL BARTHABURU. Pinta, baila, canta y hace teatro. Tiene 21 años y es muy coqueta. Su objetivo en la vida es llegar a ser una gran actriz. Es egresada del secundario del colegio multilingüe Milenio. Su hobby es tener muchos amigos y hacer cursos de capacitación

Tenemos entre un 12 y un 15% de personas con una discapacidad permanente, como son las mentales, que van en crecimiento, y un bajo porcentaje de discapacidades transitorias como las motoras, por ejemplo el caso de una persona que ha sufrido una fractura de ambas piernas. Cuando se recupera ya no necesita más el certificado.

- ¿Qué beneficios ofrece tener el certificado de discapacidad?

- En salud, una cobertura del 100% de las obras sociales y pre pagas que incluyen terapias de rehabilitación, estimulación temprana, centros educativos, centros educativos terapéuticos y asignación de hijo por discapacidad sin límite de edad. Poder integrarse a la educación común mediante el pleno desarrollo de sus capacidades, tener un empleo en la administración pública a través de la ley del 4% y acceso gratuito a espectáculos públicos, tener la posibilidad de acceder a una pensión no contributiva por invalidez si no tiene ninguna otra cobertura. Además, en el caso de la discapacidad motora poseer un símbolo internacional de libre estacionamiento, solicitar la franquicia tributaria para la adquisición de un automóvil, solicitar la exención del pago de patente de automotor, posee certificado de libre estacionamiento, poder acceder a una vivienda con el cupo de personas con discapacidad, poder viajar en transporte público de pasajeros, urbano y de larga distancia y en el caso de los que trabajan en la Administración Pública pueden atender a sus cónyuges o hijos con discapacidad en el marco de la ley 5 806.

- ¿Cada cuánto tiempo se renueva?

De acuerdo a la orientación prestacional se renueva el certificado cada determinado tiempo. En la primera etapa de la vida, de uno a cuatro años, se realiza estimulación temprana, luego rehabilitación, en edad escolar puede necesitar maestra integradora y después de los 14 años, la renovación es por 10 años.

“El Gobierno se limita a hacer asistencialismo”

“No se advierte una política de discapacidad a corto, mediano y largo plazo y el Gobierno sólo limita su accionar al asistencialismo basando su trabajo en el otorgamiento de pensiones”, dispara Leandro Sánchez, periodista y director de la revista Capacitados.

Según el Censo 2010 en Tucumán hay 205.000 personas con discapacidad (14,9%), por lo tanto, el 65% no cuenta con el certificado de discapacidad que le permite acceder a la obra social, cobrar las pensiones por hijo con discapacidad, tener transporte gratuito, entre otros beneficios, señala.

En este aspecto Sánchez dice que “hay una trampa a la hora de certificar la discapacidad. Esto tiene que ver con que la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que se trata de una autopercepción y el Estado no puede obligar a una persona a certificar. Es una decisión personal el acudir a la Junta a solicitar el documento. Por lo tanto, el Estado no sale a buscar a las personas con discapacidad, sino que espera que se acerquen. La gran mayoría de las personas desconoce la existencia del certificado y sus beneficios por lo que no lo solicita y no hay campañas de información sobre este tema”, argumenta.

“El Gobierno incumple el cupo del 4 % del total de empleados de la administración con discapacidad y no hace cumplir el decreto que establece que las empresas concesionarias de servicios públicos también están obligadas a hacerlo: Gasnor, EDET, empresas de transporte, entre otras”, denuncia.

“Seguimos con el modelo médico asistencial”

“Hace más de 15 o 20 años que los problemas de la discapacidad siguen siendo los mismos: falta de accesibilidad a los servicios de salud, de educación, al trabajo y para qué decir de recreación y deportes. El problema es que no hay un interés genuino por parte de los factores de poder para resolver los temas de la discapacidad”, señala Marcelo Torres, persona con discapacidad visual.

“Hace falta un cambio de mirada sobre la discapacidad. Pasar del modelo médico asistencial al modelo social. En el primer caso se ve a la persona con discapacidad como objeto de intervención. Hay mucho lucro en eso. El modelo social, en cambio considera a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, que tiene que insertarse en la comunidad”, explica.

Según Torres es muy difícil cambiar el paradigma porque hay intereses económicos por parte del sector médico. “Es un sector que tiene mucho poder, es una corporación muy grande, y las personas con discapacidad no se animan a denunciar a quienes manejan su salud”, afirma. “De esta manera todo está relacionado con lo médico asistencial. Si se trata de un beneficio como el traslado, no lo cubren si es con fines recreativos o deportivos, tiene que únicamente para ir al centro de rehabilitación”, ejemplifica. “El esparcimiento también forma parte de la calidad de vida pero ellos no lo ven así porque no pueden facturar. Hay mucha resistencia a aceptar un cambio. Las leyes están pero no se cumplen. El cupo del 4% no se aplica en la práctica. Hace falta un cambio en la mirada para que se dé la transformación”, afirma.

Siempre activo: sólo para chicos divertidos

Hacen caminatas por los senderos de Horco Molle, van al cine, salen a comer pizza en grupo, van a bailar a boliches y les encanta hacer karaoke. Esto y mucho más hacen los chicos de “Siempre activo”, un espacio recreativo para jóvenes con discapacidad intelectual. El grupo está conformado por unos 25 chicos a partir de los 15 años, todos con Síndrome de Down. Se trata de un emprendimiento coordinado por dos amigas que son acompañantes terapéuticos, Florencia Bustos, profesora de Educación Física adaptada y Paola Erimbaue, docente inicial y especial.

“Tenemos chicos a partir de los 15 años porque es en esa edad, a los 17 o 18, cuando empiezan a dejar la escuela y pierden su círculo de amigos. En este grupo se divierten muchísimo y están entre pares. Aprenden muchas cosas, por ejemplo, a viajar sin sus padres. Fuimos a Las Termas y la pasaron muy bien. Siempre tomamos precauciones en bares y boliches para que ellos estén seguros y se sientan cómodos. Tenemos en cuanta que hay chicos con baja visión y otros con problemas auditivos. Cuando salimos a caminar al aire libre elegimos los senderos que sean menos peligrosos”, cuenta Florencia Bustos. “

Radio Abierta y una jornada artística

En el Día Internacional de la Discapacidad se realizarán distintas actividades. Algunas de ellas son: - Radio Abierta en la esquina de Mendoza y Muñecas, hoy de 10 a 12, para visibilizar los derechos de las personas con discapacidad. Organiza la mesa de discapacidad creada por el Inadi y la Revista Capacitados y en la que participan mas de 20 ONGs y agrupaciones de discapacidad.

- A las 18, hoy, en el Parque Inclusivo Provincial, avenida Roca al 500, se realizará una jornada artística por los derechos y necesidades de las personas con discapacidad. Organizada por la Federación Regional de Ayuda a las Personas con Discapacidad del NOA (Frasim del NOA), la jornada contará con la participación de jóvenes con discapacidad que proyectarán cortometrajes. Estarán dirigidos por Astrid Minetti. También habrá una muestra de las actividades que desarrollan las distintas organizaciones dedicadas al tema de la discapacidad en la provincia.

- El grupo Espacio Patria y la Municipalidad de Tafí Viejo organizan una mesa de debate sobre la discapacidad. Se realizará el proximo 13, de 8 a 12, en el club de Tafí Viejo. Los interesados deben inscribirse previamente para participar como disertantes. “Los panelistas no serán las organizaciones ni las asociaciones especializadas ni tampoco los profesionales, serán únicamente personas con discapacidad. Habrá colectivos para llevar a los interesados desde la plaza Independencia”, informó Marcelo Torres.