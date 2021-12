“La casa de papel” se despide en cinco entregas

Con motivo del que -sin dudas- es uno de los estrenos más esperado del año, el equipo de “La casa de papel” se reunió en una conferencia de prensa internacional, en la que participó LA GACETA. En la charla se habló de los últimos capítulos de los asaltantes de mono rojo, y los protagonistas compartieron anécdotas y reflexionaron sobre su paso por la serie.

En el evento, al que asistieron miembros de la prensa de numerosos países, estuvieron presentes los creativos de la serie, por supuesto, Alex Pina, Esther Martínez Lobato y Jesús Colmenar, pero también el elenco principal de la ficción: Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (El Profesor), Pedro Alonso (Berlín), Najwa Nimri (Alicia Sierra), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsella) y Belén Cuesta (Manila).

Uno de los que dijo adiós a su personaje fue Morte. Destacó que una de las cosas que más le atrajeron de El Profesor fueron los momentos en los que se ve su humanidad. “Cuando conecto con esa humanidad es cuando más me gusta estar en su piel. Parte de eso pasa por equivocarse, no es perfecto, esas rendijas en el personaje son lo que más me entusiasma trabajar, cómo superar ese embrollo tras embrollo en el que se mete”, describió. Comentó sobre el final de la serie: “Es una decisión muy inteligente de frenarlo aquí. Es una forma de regalarle a los fans lo que realmente merecen”.

La guionista y productora ejecutiva Martínez Lobato confesó: “hay muchos guiños a la propia narrativa interna de la serie. Hay algunas situaciones que se repiten y tesituras en las que entran los personajes que recuerdan mucho a cómo empezaron”.

No podía faltar la pregunta sobre si este era o no el final definitivo de la producción, una serie que -si recordamos- ya se había despedido con lo que fue la segunda temporada de la plataforma y su ciclo previo en Antena 3 de España. Pina, creador de la historia, dejó en claro que terminar “La casa de papel” era un reto muy complicado sobre todo porque lo que tenían pensado hace dos años ahora no funcionaba en la narrativa.

“A cuatro o cinco días encontramos la clave para girar todo el capítulo”, aseguró. También comentó que estaban trabajando en un proyecto inspirado en la serie: “Es algo que estamos pensando, pero ahora mismo es algo que está en el aire. Estamos dándole vueltas”. También se mostró entusiasmado con la remake coreana que ya se está produciendo, “Llevan unos años haciendo una ficción increíble y que se hayan fijado en nosotros para llevar a su idiosincrasia ‘La casa de papel’ es un orgullo”.

Corberó contó que, si bien fue difícil la grabación de su último capítulo, está conforme con el final de su personaje: “Tokio era carne de cañón desde el principio y hay algo muy poético, onírico y bello en eso que dice de vivir varias vidas. Cuando el Profesor contacta con ella, ya había renacido de alguna manera. Fue un proceso muy heavy, porque además yo rodé todo cronológicamente, la muerte con mi final en la producción”.

Nimri, quien no resiste el no hacer spoilers sobre todo en sus redes, es la única integrante del reparto que no pudo resistir la tentación de maratones la serie y se vio todos los capítulos, pero fue muy cuidadosa en sus intervenciones en la conferencia: “Me ha encantado lo más grande. Era complicadísimo solucionar este tinglado, y me ha encantado, sinceramente”.

La aventura final comienza hoy en la plataforma de Netflix con los últimos cinco episodios de “La casa de papel”. ¿Te la vas a perder?