Lo condenaron a seis años de cárcel por un robo millonario a una distribuidora

Concluyó hoy el debate oral y público de la causa en la cual se investigó el violento y millonario robo en perjuicio del dueño (65) de una distribuidora ubicada en Avenida Circunvalación al 1900 de San Miguel de Tucumán, ocurrido el 17 de noviembre del año pasado. Seis delincuentes, entre ellos el imputado, todos portando armas de fuego, ingresaron por la fuerza al inmueble, golpearon a las víctimas y sustrajeron $ 4.500.000.

El 30 de julio pasado, en la primera instancia del juicio, el Tribunal declaró por unanimidad a Leandro José Lizárraga (24) penalmente responsable del delito de robo doblemente agravado por haberse cometido con el empleo de arma de fuego de operatividad no acreditada, en poblado y en banda, y en calidad de coautor. Hoy, cinco meses después, la jueza interviniente fue la encargada de determinar el monto de la pena.

La investigación de la causa estuvo en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, dirigida por Pedro Gallo. “Lizárraga actuó en forma conjunta y coordinada con otros cinco sujetos, lo cual redundó en una mayor situación de vulnerabilidad y riesgo para las víctimas. Esto tiene que ser valorado en la determinación de la pena. En el hecho todos los sujetos intervinientes, incluyendo a Lizárraga, tenían armas de fuego”, afirmó el fiscal en su alegato de cierre.

Y siguió: “acá no hubo una mera exhibición de las armas de fuego. Ésta no fue simplemente blandida, sino que cuando se produjo la irrupción de los sujetos la víctima fue golpeada con la culata a la altura de la sien, provocando que cayera al suelo”. Asimismo, Gallo sostuvo: “este hecho no fue cometido contra una sola víctima, sino contra varias (el dueño del comercio, un empleado, su esposa y dos nietos menores de edad), que fueron apuntadas con armas de fuego. También, por supuesto, debe valorarse que se sustrajeron 4,5 millones de pesos. Dentro de esa banda, Lizárraga tuvo un rol preponderante y decisivo”.

En base a lo mencionado, el Ministerio Público Fiscal había planteado una pretensión punitiva de nueve años de cárcel. En tanto que la defensa requirió tres años de ejecución condicional, aduciendo que el acusado es una persona joven, sin antecedentes penales, padecería un retraso madurativo y tendría problemas de adicción a las drogas.

Finalmente, en su resolución, la magistrada condenó a Lizárraga a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó su inmediato traslado al penal de Villa Urquiza.

El robo

El 17 de noviembre del 2020, a las 7.30, la víctima estaba con uno de sus empleados por abrir el portón del local comercial “Distribuidora El Santiagueño”, ubicado en Avenida Circunvalación al 1900 de San Miguel de Tucumán, cuando el imputado junto a otras cinco personas los abordaron exhibiendo armas de fuego.

Dos de estos sujetos se acercaron al dueño y uno le dio un culatazo en la cabeza, mientras que Lizárraga amenazó al empleado apuntándolo con una pistola. Al propietario lo llevaron hacia su dormitorio, lo arrojaron a la cama y le dijeron “danos la plata”. Los delincuentes hallaron dos cajas de zapatillas que contenían la suma de $ 4,5 millones, apoderándose del dinero, tres relojes y un celular. Luego se dieron a la fuga a bordo de dos automóviles.