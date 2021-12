Una empresa de reseñas paga 2.500 dólares por ver películas navideñas: cómo postularse

La empresa Reviews.org, que se encarga de la distribución de reseñas de películas, programas y televisión, anunció que busca una persona con el espíritu navideño en pleno apogeo: por el trabajo de ver 25 películas referidas a Navidad durante 25 días en diciembre pagará 2.500 dólares.

La idea es encontrar la mejor película navideña de todos los tiempos y es por eso que necesitan la ayuda de un amante de la temporada navideña y que quiera hacer esta maratón.

Según Reviews.org, el puesto se llama Animador/a jefe de vacaciones (Boss / Head of Christmas Cheerleaders) y una de tus principales tareas será, además de visualizar la trama, comentar cada uno de estos 25 títulos y dar su feedback. Hay que justificar por qué cada película navideña debería ser la mejor de todas.

Lo único que se necesita es tener a mano un dispositivo compatible con la transmisión de películas y suficiente tiempo para hacer el trabajo diario.

Además, como si el incentivo fuera menor, el reclutado tendrán acceso gratis por un año a diversas plataformas de streaming tales como Disney Plus, Netflix, Apple TV+, Prime Video y HBO Max.

Entre las películas a ver, Reviews.org tiene en lista a Solo en casa; Frosty el hombre de nieve; Papá Noel; Once; Klaus; Una historia de navidad; Rudolf, el reno de nariz roja; Rise of the Guardians; El expreso Polar; Una canción navideña, entre otras.

Reviews.org está aceptando solicitudes hasta el 3 de diciembre. La convocatoria indica tres requisitos a cumplir: el primero es tener un dispositivo para poder ver los films mediante streaming, el segundo es ser mayor de 18 años y el último es contar con permiso para trabajar en Estados Unidos, pues aunque no tendrás que viajar a este país, es necesario para poder contratarte de forma oficial.

Si cumplís con estas condiciones, solo debés enviar tu solicitud antes del 3 de diciembre de 2021 en este enlace. La persona ganadora será anunciada el 10 de diciembre en el canal de YouTube de la empresa.