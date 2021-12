Berarducci denunció los graves problemas edilicios de la escuela primaria Alberto García Hamilton

Este jueves, , ante la invitación de un grupo de vecinos en la antesala de su aniversario 50, el legislador Walter Berarducci visitó la Escuela Primaria Alberto García Hamilton, ubicada en calle Felix de Olazábal 350, donde asisten más de 540 niños de 5 a 12 años.

"Sin dudas, esta institución donde por ejemplo sus baños no tienen agua, luz y en algunos casos ni techo, es un fiel reflejo de la paupérrima “gestión” del Ministro de Educación Juan Pablo Lichtmajer, quien a través de su ineptitud, completa desidia y total falta de políticas públicas atenta directamente contra la dignidad de nuestro futuro capital humano, intelectual y de conocimiento: los niños y jóvenes que asisten a clases", dijo Berarducci.

MUCHA ROÑA. Otra foto tomada por el legislador.

El legislador acotó que luego de que se diera a conocer nuevos datos estadísticos sobre el bajo nivel educacional de Argentina en relación con diferentes países de Latinoamérica, sumado a que Tucumán se encuentra en los últimos puestos a nivel nacional, "no es descabellada la profunda crisis edilicia y de contenido que sufrimos los tucumanos".

"Es una total vergüenza y falta de respeto a los propios niños, las condiciones en la que se encuentra, por ejemplo, la Escuela Alberto García Hamilton, donde los alumnos no están seguros ni dentro de sus propias aulas ya que en cualquier momento el cielo razo podría caerse en sus cabezas, donde los baños no tienen luz ni agua, no hay pizarrones en buen estado, a penas se encuentra un ventilador en funcionamiento y como si esto fuera poco, no hay bandera, soga ni cable para izar nuestro símbolo patrio", criticó Berarducci.

Tercera foto sobre el estado de la escuela. Gentileza: Walter Berarducci

Y luego se preguntó: ¿Cuándo se hará responsable Lichtmajer de esta desesperante situación?

"Esta escuela es solo un ejemplo de los miles que existen en Tucumán. Luego de más de 6 años del Ministerio de Educación, Juan Pablo Lichtmajer convirtió el sistema educativo provincial de un "bien público fundamental y constitutivo de nuestra sociedad" en una "bolsa de empleo clientelar" creando y otorgando cargos para amigos sin los puntajes y concursos, ni siquiera respetando una carrera o la propia Ley. Él es uno de los principales responsables de que exista un aumento exorbitante de deserción escolar en nuestra provincia. Desde mi espacio y ante las reiteradas muestras de incapacidad, incompetencia, desidia, desinterés, inoperancia, falta de compromiso y vocación de servicio, le exijo al Ministro que si le queda algo de dignidad, de un paso al costado, presente su renuncia y deje de profundizar la decadencia educativa que sufre todo el pueblo tucumano", concluyó.