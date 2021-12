López Murphy, sobre un posible acuerdo con el FMI: “No creo en lo que están diciendo"

Ricardo López Murphy visitó hoy el estudio de LG Play y habló sobre las últimas decisiones políticas y económicas del Gobierno nacional. En esa línea, consideró que la Casa Rosada no cerrará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el lapso anunciado por el propio presidente Alberto Fernández.

“No creo en lo que están diciendo. Los tiempos no van a ser los que ellos dicen. Ojalá, me equivoque, pero (la negociación) no irá a la velocidad anunciada”, expresó el ex ministro de Economía nacional en 2001. “Para el país, sería una buena noticia llegar a un acuerdo con los organismos internacionales”, añadió.

Mirá la entrevista completa con el economista, quien comparó la actual situación económica y financiera del país con las realidades del ’75 y de principios del ‘89”.