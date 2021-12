Juicio contra Juan Darthés: postergaron las audiencias para fines de enero

Durante los días martes y miércoles pasado se realizaron las primeras audiencias con los testigos del caso que juzga en San Pablo al actor Juan Darthés por abuso sexual perpetrado contra la actriz argentina Thelma Fardin. Durante la primera jornada, la actriz contó lo sucedido en 2009 cuando ella era menor de edad y compartía con el actor la gira teatral del programa de TV Patito Feo en Nicaragua. Allí, la última noche de la gira sucedieron los hechos por los cuales se los juzga.

Desde Roma, declaró Calu Rivero contra Juan Darthés

Según publicó Télam, las audiencias fueron postergadas para fines de enero, con lo cual se retrasó toda la resolución del caso que tramita la Justicia federal brasileña, informaron anoche fuentes judiciales. El juez Ali Mazloum del fuero criminal federal de San Pablo determinó las próximas audiencias con rondas de declaración de testigos para el 27 y 28 de enero próximos.

Thelma Fardin declaró durante más de cuatro horas contra el actor Juan Darthés

En la primera jornada del juicio declaró la actriz Thelma Fardin. Según las leyes brasileras se debe mantener el secreto de lo que sucede dentro del juzgado cuando son casos de violencia de género y abuso sexual, por lo que se desconoce lo que sucedió durante las testimoniales. Sin embargo, Fardin, cuando salió de declarar virtualmente desde Buenos Aires habló con la prensa y dijo: "Fue un día muy largo. Estuve todas estas horas declarando, contestando todas las preguntas. Estoy agotada, pero orgullosa de haber llegado hasta acá y haber logrado que este día haya pasado. Pude hacer mi declaración", aseguró en declaraciones a la prensa. Respecto a los detalles, Fardín aclaró: "Realmente no quiero decir nada de lo que sucedió ahí adentro. Realmente estoy muy agotada. Me parece muy importante respetar el sigilo, que es lo que está pidiendo el juez para que esto avance y no cometer ningún perjuicio contra la causa".

Juicio contra Darthes: en una carta, Actrices Argentinas dieron su apoyo a Thelma Fardin

Según trascendió en medios nacionales, la actriz dijo durante su declaración: “No quiero que le pase a la hija de nadie lo que me paso a mí. Él era quien tenía que evitar hacerlo, no yo quien tenía que evitar que lo hiciera”, marcó la diferencia entre la responsabilidad de un agresor mayor de edad, famoso, con un rol paternal y la culpabilización a una víctima menor de edad. Y remarcó: “No me correspondía a mi frenarlo, él era el que tenía que frenar cuando le dije no”.

Comienza el juicio a Juan Darthés por el abuso sexual de Thelma Fardin

Por otra parte y desde Roma declaró ayer la actriz Calu Rivero quien había denunciado públicamente al actor en 2018 cuando decidió contar sobre su repentina salida de la novela “Dulce Amor”, en la que ella era protagonista junto con Darthés. Fue en 2018 cuando decidió explicar que se había sentido acosada sexualmente por él en cada escena que debían grabar. Esa declaración fue la que impulsó a Thelma Fardin a denunciar a Darthés por abuso sexual, que dijo que ocurrió en 2009 en una gira que realizaban juntos con el programa de TV “Patito Feo, por Nicaragua. Raquel Hermida Leyenda, abogada de Rivero, estuvo en Buenos Aires y declaró en algunos medios lo sucedido en la audiencia. “Calu Rivero dio testimonio sobre la conducta del actor dentro del fuero laboral cuando eran pareja en la ficción de Telefé en el año 2012. Hay que tener en cuenta que Calu fue la primera persona en denunciar y contar cómo se sintió acosada por él. Por los reiterados abusos, Calu debió prácticamente huir de Buenos Aires”, dijo la abogada