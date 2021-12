Thelma Fardin declaró durante más de cuatro horas contra el actor Juan Darthés

“Mirá cómo nos ponemos”, finalizaba el video en donde la actriz Thelma Fardin (29) acusaba al actor Juan Darthés (57). Era diciembre de 2018 y todo el país se paralizaba para ver la conferencia de prensa a la cual había convocado el colectivo de actrices argentinas. En ese video, Fardin relataba cómo Darthés había abusado de ella en un hotel de Nicaragua mientras se encontraban allí trabajando en una gira teatral con el elenco de la telenovela juvenil “Patito Feo” (El Trece). “Durante nueve años lo anulé para poder seguir adelante hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona y eso fue un cachetazo para mí”, recordaba la actriz en un video que se difundió en aquella oportunidad luego de las declaraciones de Calu Rivero, quien había acusado al actor de acoso sexual.

En total, fueron tres las actrices que denunciaron al intérprete por acoso, abuso y violación: Calu Rivero, quien había compartido la tira “Dulce Amor” en 2012; Anita Coacci y Natalia Juncos en 2017. La frase que les habría dicho a cada una el actor, "mirá cómo me ponés", se repitió en las denuncias de las víctimas y se convirtió rápidamente en el lema de la lucha contra casos como este.

Tres años después, precisamente ayer, comenzó el juicio al actor por el delito de estupro agravado. Para que comenzara el juicio, tres países debieron aunar esfuerzos para investigar el supuesto abuso que perpetró Darthés contra Fardin. Tres fiscalías, una de Nicaragua, otra de Brasil y otra de Argentina participaron de la investigación que llevó finalmente a juicio a Darthés en la ciudad de San Pablo, Brasil, donde él reside actualmente. Nicaragua, porque fue el lugar donde ocurrió el delito; Brasil, donde se encuentra viviendo el acusado, y Argentina, de donde es oriunda la actriz que denunció el hecho. Los jueces brasileños realizaron la audiencia en San Pablo y, de manera virtual, participaron los testigos y fiscales de Argentina y Nicaragua.

En horas de la siesta, un grupo del colectivo de actrices argentinas dijo presente en la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) en Buenos Aires, donde había llegado su colega Thelma a declarar. "Se cierra así un ciclo de tres años para la causa, que siguió adelante por el coraje de nuestra compañera, un recorrido que sienta jurisprudencia internacional: tres ministerios públicos fiscales de países diferentes, consideraron que había pruebas más que suficientes para acusarlo penalmente. Sea cual sea el fallo, el juicio oral a Darthés constituye un triunfo y es en sí mismo reparador", dijeron las actrices ayer.

Thelma Fardin se hizo presente a las 11 de la mañana en la UFEM y declaró durante más de cuatro horas. El juicio se lleva adelante a puertas cerradas y, debido a las leyes brasileñas, no pueden conocerse los detalles del mismo. Darthés debía estar presente en Brasil para que el juicio se inicie y allí estuvo, escuchando las declaraciones en su contra. Pasadas las 21 horas el abogado argentino de Darthés, el mediático Fernando Burlando, se retiró de la UFEM sin dar declaraciones a los medios presentes.

Según pudo conocer LA GACETA, se prevé que en dos jornadas declaren una docena de testigos, los cuales lo harán desde diferentes lugares como Brasil, Italia y Buenos Aires. La sentencia podría salir dentro de 30 días, a fines de diciembre.

“Patito feo, el show más lindo”

Ese era el nombre del espectáculo teatral basado en la novela Patito Feo (El Trece) que había sido un suceso en la TV argentina. El espectáculo recorrió diferentes países de Latinoamérica y cerró sus presentaciones el 17 de mayo de 2009 en Managua, Nicaragua. En esa gira, integrada en su mayoría por un elenco de chicos y chicas menores de edad, se terminó de conformar el éxito de la serie a nivel regional.

Nueve años después la actriz Thelma Fardin denunciaría a uno de los adultos del elenco por violación. Del elenco participaban también actores como Gastón Soffritti, Laura Esquivel y Brenda Asnicar quienes eran los protagonistas de la tira. Días atrás Esquivel explicó en el programa PH que ella y Asnicar habían viajado con sus madres, pero que el resto de los chicos tenían tutores entre los productores del show. La función de tutores y productores era separar a los chicos y chicas del elenco. Se habían formado algunas parejas entonces habían puesto algunas reglas, contaron los actores años después: dormían de a dos chicos, varones y mujeres por separado; no podían cambiarse de habitación ni salir del hotel sin autorización de los adultos. Tras conocerse la denuncia de Thelma, Gastón Sofritti se refirió al comportamiento de Juan Darthés durante las giras: “Estoy con el estómago revuelto. En ese tiempo, él era agradable, jugábamos al truco antes de la función. De verdad es que no se te podía cruzar algo así por la cabeza”. Sus compañeros aseguraban que durante las giras no circulaba alcohol, “no se ocurría”, contaron años más tarde los actores que eran menores de edad en aquel momento. El único artista mayor de edad en esa gira fue Darthés, ya que la otra protagonista adulta, Griselda Siciliani, había renunciado por problemas entre ambos. Nunca se supo con claridad qué pasó entre Siciliani y Darthés, pero fue ella quien sostuvo la mano de Fardin el 11 de diciembre de 2018 cuando las actrices argentinas brindaron una conferencia de prensa denunciando mediáticamente al actor por violación.

Con Mauro Viale: entrevista en 2018

El actor recibió al periodista en su casa de Nordelta luego de la denuncia penal y mediática realizada por la actriz en diciembre de 2018.

En esa entrevista el actor aseguró que no había abusado de Thelma Fardin, quien por ese entonces era menor de edad. Sin embargo, aseguró haber estado con ella en una habitación del hotel que compartían con el elenco de la obra “Patito Feo”.

“Yo te puedo asegurar que ella golpeó la puerta de mi habitación para entrar porque quería cambiar la tarjeta porque no le funcionaba. Yo la saqué de mi habitación. Yo le dije ‘¡Estás loca! ¿Qué te pasa? Tenés un novio, soy un tipo grande. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la misma edad que ella. Pero, por Dios, ¡¿cómo puedo hacer una cosa así?!”, dijo el actor al periodista.