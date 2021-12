Desde Roma, declaró Calu Rivero contra Juan Darthés

En la segunda jornada del juicio contra el actor Juan Darthés por estupro agravado, declaró la actriz Calu Rivero, quien había compartido con él la serie “Dulce Amor” en 2012. La intérprete declaró por más de cuatro horas, de manera virtual y en el consulado argentino en Roma (Italia) donde se encuentra trabajando.

Rivero había denunciado públicamente al actor en 2018 cuando decidió contar sobre su repentina salida de la novela “Dulce Amor”, en la que ella era protagonista junto con Darthés. Fue en 2018 cuando decidió explicar que se había sentido acosada sexualmente por él en cada escena que debían grabar. Esa declaración fue la que impulsó a Thelma Fardin a denunciar a Darthés por abuso sexual, que dijo que ocurrió en 2009 en una gira que realizaban juntos con el programa de TV “Patito Feo, por Nicaragua.

Raquel Hermida Leyenda, abogada de Rivero, estuvo en Buenos Aires y declaró en algunos medios lo sucedido en la audiencia. “Calu Rivero dio testimonio sobre la conducta del actor dentro del fuero laboral cuando eran pareja en la ficción de Telefé en el año 2012. Hay que tener en cuenta que Calu fue la primera persona en denunciar y contar cómo se sintió acosada por él. Por los reiterados abusos, Calu debió prácticamente huir de Buenos Aires”, dijo la abogada a los medios nacionales y adelantó que también declararán actores y actrices que acompañaron a Fardin y a Darthés en la ficción. La abogada explicó que la traducción simultánea entre los idiomas portugués y español hace que se demore mucho el proceso de declaración de los testigos. “Los abogados de Darthés son los típicos penalistas que están acostumbrados a defender este tipo de delitos y la estrategia es muy evidente y previsible porque consiste en demorar el proceso y hablar mal de la víctima, desprestigiarla. Es la típica estrategia mediocre para defender a un imputado”, dijo sin vueltas la abogada de Calu.

Según la profesional, las respuestas de Calu seguramente la hicieron sentir incómoda: “sé que para ella era muy importante enfrentarse a Juan Darthés y decirle lo que había sufrido. Esta noche (por anoche) hablaré con ella y me contará con lujo de detalles todo”.

Luego de la docena de testigos que deben declarar en el juicio, los peritos psicólogos analizarán el testimonio del pasado martes de Fardin y este proceso demorará al menos hasta el 30 de diciembre. En Brasil, explicó la abogada, los juicios relacionados a violencia de género cuentan con un estricto secreto de sumario y no se pueden adelantar detalles por lo que se desconocen detalles de las declaraciones y de lo que va sucediendo en el proceso. Por último, y destacando que los jueces de Brasil no indicaron cómo se procederá, se espera que en febrero de 2022 continúe el juicio y se pueda conocer el veredicto contra el actor.

El debate oral

La abogada no quiso criticar a su colega Fernando Burlando, abogado de Juan Darthés, pero deslizó en una entrevista al Canal Ciudad Magazine: “me recibí a los 23 años y conozco a casi todos los colegas pero, la verdad, no ha sido grato trabajar con el doctor Burlando en la causa de Anita Co (quien en 2018 también denunció en redes sociales abuso de parte del actor cuando, en 1999, grababan la tira "Gasoleros")”.

Raquel Hermida Leyenda defendió a las actrices Calu Rivero y Anita Co, luego de que Darthés las “castigara” por sus denuncias públicas. “Les enviaba una demanda civil o penal. Hoy tenemos dos denuncias ganadas y nos falta la tercera”, explicó y agregó que hay prueba suficiente certificada por tres ministerios públicos: de Nicaragua, Argentina y Brasil que fueron suficientes para llevar a juicio a un “debate oral” al actor: “no cualquiera llega a un debate oral”.