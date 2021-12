Regional Federal Amateur: se despertó el campeón

Unión del Norte recuperó la memoria. El campeón liguista goleó 4-0 en su visita a Amalia y se erigió en único líder de la zona 8 de la Región Norte del Regional Federal Amateur. Fue en el marco de la primera fecha del torneo organizado por el Consejo Federal de la AFA, en su momento postergada por la final de la Liga Tucumana.

El conjunto orientado por Mauricio Galván volvió a mostrar esa contundencia ofensiva que lo había catapultado a la obtención del título liguista, y tuvo en Mauro Verón a su principal figura. El delantero del momento asistió en los dos primeros goles -en jugadas calcadas- a Marcelo Ledesma, quien solo tuvo que empujarla al fondo de la red. En el complemento, Verón marcó por duplicado, llevando a 15 tantos su cosecha personal en esta temporada.

Al final del partido hubo incidentes entre un grupo de hinchas “villeros”, quienes arrojaban proyectiles mientras el presidente de la institución, Rodolfo “Jhony” Ávila, trataba de calmar los ánimos.

En el otro encuentro de la fecha, Deportivo Llorens igualó con Bella Vista 0 a 0 en el sur de la provincia. El arquero visitante Ariel Guzmán Candia le atajó un penal a Alejandro Olea.

El sábado a partir de las 17 se volverán a ver las caras, en el inicio de la cuarta jornada. Los cruces serán: Unión del Norte-Amalia (el árbitro será Rodrigo Ballestero) y Bella Vista-Llorens (Saulo Avellaneda).

Formula del gol

“Fue una tarde perfecta. El quiste que tenía en el cuello, y que me impidió estar el domingo ya está desapareciendo. Tenía unas ganas enormes de jugar. Lo fundamental es que ganamos. No jugué con los botines nuevos que me regaló mi compañero Krupoviesa, sino con los viejitos que me siguen dando alegrías jaja”, contó Verón.

A su lado Marcelo Ledesma (goleador del Regional con tres tantos y oriundo de La Cruz, a 20 kilómetros de Burruyacú), agradecía a Verón por sus dos asistencias. “ Ya tenía pensado dejar el fútbol hace un par de meses por unos problemas que tuve. Gracias a Dios no lo hice y aún sigo disfrutando de estos lindos momentos. Hace 17 años debuté en Unión del Norte y finalmente me di el gusto de salir campeón. Ahora nuestro objetivo es lograr la clasificación a octavos de final”.

Guantes mágicos

“ Los guantes de Rodrigo Perdiguero (había atajado dos penales en las semifinales ante Amalia) fueron de una gran ayuda. Creo que hace bastante que no atajaba un penal. Lo fundamental es tratar de mantener el cero en nuestro arco”, comentó Ariel Guzmán Candia, arquero de Bella Vista, luego de detener el disparo de Olea desde los 12 pasos, cuando se moría el primer tiempo. Eso le permitió a Bella Vista sumar un punto importantes, además de sumar otro cero en el arco propio.

“ Soy papá de corazón de Lautaro (11 años) y ahora viene su hermanito o hermanita para que le haga compañía. Con mi señora, Mariana, tenemos un emprendimiento de comida. Trabajamos todos los días. Más ahora que Dios nos bendijo con un bebé”, compartió Guzmán Candia.

“Nos preparamos toda la semana para situaciones como esta. Tenemos un gran grupo entre el profe Nico, Lucas Toro y Perdiguero, todo el año producto de una competencia sana. Creo que eso es fundamental para ocasiones como este penal”, agregó el arquero.