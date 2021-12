Hasta tener al 80% de la población vacunada con dos dosis habrá que mostrar pase sanitario

Son 270.000 personas. Ese es el número que el Gobierno maneja para llegar a una cifra que, en todo el mundo, está demostrando que se puede enfrentar a la pandemia sin tener que lamentar altos índices de letalidad. Los países que alcanzaron al 80% de su población con las dos dosis colocadas no están sufriendo graves consecuencias a pesar del avance de las nuevas variantes del coronavirus. Y, en Tucumán al menos, son esas 200.000 personas las que aún no completaron el esquema primario de vacunación, es decir las dos dosis. Es por ello que, a sugerencia de los miembros del Ministerio de Salud de la provincia, ayer el gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó un DNU mediante el cual, desde ayer, es obligatorio mostrar un pase sanitario que acredite que ya se recibieron las dos dosis para ingresar en lugares de concurrencia masiva.

¿Qué significa esta medida? Que quienes aún no se hayan colocado la segunda dosis, por ejemplo, no podrán ir a bares o restaurantes, al cine, al teatro, a la cancha e incluso a misa. No podrán ir a hacer trámites en oficinas públicas, ni al casamiento de sus amigos, ni a un 15. No podrán ni siquiera ir a un boliche. Para los que no completaron los esquemas, la vida social estará acotada. Es que, tal como advirtió la ministra Rossana Chahla, en la provincia ya no hay impedimentos para completar el esquema: todos los nodos están abiertos y cuentan con dosis de todas las vacunas, pero esas 270.000 personas que ya se colocaron la primera dosis aún no se pusieron la segunda. Al 80% de ellos ya se les venció la fecha, y es lo que más preocupa, y al resto están a tiempo aún, pero forman parte de los que todavía no completaron el esquema. Teniendo en cuenta que se trata de un proceso voluntario, el Gobierno encontró en el pase sanitario una forma de presionar para avanzar en la inmunización comunitaria.

PROTECCIÓN. Hay más de 270.000 personas sin la segunda dosis aún. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI

Jaldo reunió ayer en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno a todos los ministros, a los funcionarios de Salud y a representantes de las Cámaras de distintas actividades, intendentes, comisionados comunales y representantes gremiales. Y les pidió colaboración para llevar este plan adelante. Es que serán ellos los que deberán ejercer “el poder de policía” ante cada situación. Por ejemplo, en los boliches los encargados de seguridad pedirán el pase sanitario, y en los bares o restaurantes, los encargados, y en el teatro o el cine, quienes venden las entradas. “Es una medida netamente sanitaria, para prevenir. Una medida que tiene como objetivo que la mayor cantidad de tucumanos estén vacunados. No hay dudas de que la vacuna es la solución en este momento”, afirmó Jaldo. “Entendemos que con este pase sanitario podemos juntos cuidar la salud y la vida de los tucumanos”, sostuvo el gobernador, al tiempo que afirmó que se toma esta medida para evitar nuevas restricciones, algo que, dijo, no quieren concretar. Pero también advirtió que habrá fuertes sanciones económicas para quienes no hagan cumplir el DNU, y que habrá controles en ese sentido por parte del Estado. “Aquí estamos a tiempo. Tenemos que cumplir con este objetivo para no ir a consecuencias mayores luego que sí producen daños”, aseveró. Por eso, llegar a ese 80% de vacunados es el objetivo primordial.

Dónde debo mostrarlo: los lugares en los que se pedirá el pase

- Concurrencia a centros culturales, cines, gimnasios y atracciones turísticas.

- Eventos deportivos de toda índole que signifiquen aglomeración de personas.

- Recitales, salones de fiestas y boliches. Fiestas con participación de gran número de personas (casamientos u otras celebraciones).

- Eventos religiosos de gran concurrencia, actos o reuniones con gran participación de personas.

- Concurrencia a bares y restaurantes.

- Trámites presenciales ante organismos que significan aglomeración de personas (bancos, administración pública, etcétera).

- Trabajadores en contacto con poblaciones de riesgo: personal que tenga contacto habitual con personas pertenecientes a grupos de riesgo (residentes en residencias de larga estadía, hogares de niñas, niños y adolescentes, personas en contexto de encierro).

- Cualquier otro evento y/o actividades masivas en lugares abiertos o cerrados.

Claves para entender el nuevo decreto

¿Qué representa el DNU firmado por el gobernador?

El DNU establece la puesta en vigencia del “pase sanitario” como requisito “para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio provincial que representan mayor riesgo epidemiológico”. En principio estará vigente hasta el 31 de diciembre.

¿Qué es el pase sanitario?



El decreto detalla que la medida consiste “en la acreditación, por parte de todas las personas mayores de 13 años, del esquema completo de vacunación contra la covid-19 con, al menos, 14 días de anticipación al momento en que se desarrolle la actividad, ya sea mediante el carné oficial de vacunación en formato físico o a través de la credencial de vacunación digital de la aplicación Mi Argentina”.

¿Quiénes deben pedir el carnet sanitario?

El artículo 2° del DNU establece que “los organizadores, titulares o responsables de las actividades (alcanzadas por) el presente decreto, tendrán a su cargo el control de la acreditación del Pase Sanitario en los accesos a las mismas”.

¿Están previstas sanciones o castigos?

Sí. El decreto vigente advierte que “ante la infracción a lo dispuesto” por la normativa “se podrá dar intervención a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal”, que establece penas de entre seis meses y dos años de prisión para quienes violaren las medidas tendientes a evitar la propagación de una pandemia. “Asimismo, se establece que los infractores serán pasibles de las sanciones de multas y/o clausuras según la naturaleza de la actividad de que se trate”, añade el DNU. El gobernador Osvaldo Jaldo dijo ayer que serán inflexibles en este punto.

¿Qué repartición tendrá la autoridad de aplicación de la normativa?

El Comité Operativo de Emergencia de Tucumán, y las reparticiones que lo integran (Policía de Tucumán, Salud, entre otras) tendrán a su cargo los controles necesarios para velar por la instrumentación del Pase Sanitario. Además, se facultó al COE a “aplicar las correspondientes sanciones” en caso de infracción.

¿Los municipios tendrán algún tipo de injerencia?

Sí. El DNU consigna que “las autoridades locales de cada jurisdicción deberán disponer las medidas necesarias a fin de actuar en forma conjunta con el COE en la fiscalización del estricto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1° del presente decreto, como así también en la aplicación de sanciones, en el ámbito de sus competencias”.

¿Será necesario el pase en el transporte público?

En un principio estaba contemplado que para trasladarse en colectivos haría falta el pase sanitario, pero la complicación para el chofer de tener que pedir a cada pasajero que lo muestre hizo que se desistiera de esa idea. Así, por el momento, no se lo requerirá, pero esto podría cambiar si la situación epidemiológica se complica.

¿Cuál es el objetivo del pase sanitario?

El decreto expresa al menos dos finalidades, además de la preventiva. Por un lado, “resguardar la recuperación de la actividad económica; y por lo tanto mantener las flexibilizaciones vigentes”. Y, en paralelo, “incentivar la vacunación”, con la meta de “minimizar la posibilidad de transmisión del virus, reducir el impacto de la tercera ola por la variante Delta y otras que pudieran sumarse a nuestro escenario epidemiológico”.

Cinco preguntas sobre el pase sanitario

1- Las dosis: ¿alcanza con tener una?

No. El DNU establece que, para poder acceder a eventos masivos y lugares de atención pública, es necesario contar con “el esquema completo de vacunación contra la covid-19”. Otro dato clave es que se debe haber recibido la segunda dosis “al menos 14 días” antes del momento en que se desarrolle la actividad. Será obligatorio para “todas las personas mayores de 13 años”, las que deberán presentarlo en todos los lugares en los que se lo requiera.

2- Portabilidad: ¿hace falta llevarlo todo el tiempo?

El “pase sanitario” es, precisamente, el certificado de que se ha recibido las dos dosis de la vacuna contra la covid-19. Una opción es llevar el carné en su formato físico, pero también se puede presentar en su versión, a través del teléfono celular. Para saber cómo descargar el certificado digital de vacunación se debe ingresar a la aplicación Mi Argentina. El DNU fija una serie de posibles sanciones, tanto para los encargados de los lugares -que son quienes deben requerir el pase sanitario- como para los asistentes que incumplan con la normativa. Se advirtió que en ese sentido serán inflexibles.

3- Condiciones: ¿puedo ir a una fiesta este fin de semana sin el pase?



Sí. El DNU ya está vigente. Por lo tanto, todas las personas deben contar con la segunda dosis colocada. Pero en ese sentido, a partir de la reunión que se realizó con empresarios en la Casa de Gobierno, las autoridades provinciales tomaron nota de un pedido de los organizadores de eventos, y dieron el visto bueno para que -por este fin de semana- las personas vacunadas con la segunda dosis puedan concurrir a esos festejos, aunque no hayan transcurrido 14 días desde la colocación de esa vacuna y la fecha de la celebración. El próximo fin de semana ya será obligatorio.

4- Trámites: ¿qué pasará en las oficinas de atención al público?

El DNU incluye la obligatoriedad de presentar el certificado del esquema completo de vacunación “ante organismos que significan aglomeración de personas”, como bancos y oficinas de la Administración Pública (Rentas, Registro Civil, etcétera).

el tiempo

5- ¿Hasta cuándo regirá el nuevo decreto?



En principio, el DNU dispone que el plazo de la medida es hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, en sucesivas ocasiones, el Gobierno nacional dictó prórrogas sobre normativas preventivas contra la pandemia de covid-19. Así, no sería extraño que el pase sanitario se extienda por lo menos durante el verano.