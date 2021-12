Calidad: ¿la inversión es todo o una parte?

“El desprecio por la educación pública del gobierno de @mauriciomacri nos llevó a un piso histórico. Las evaluaciones del 2019 muestran el daño infringido por la desinversión en el área”, había dicho la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, luego de conocer los resultados de las pruebas ERCE 2019, en las que el país vio derrumbar su desempeño escolar: pasó de estar por encima del promedio de la región en lectura y matemática, a quedar por debajo del promedio regional en ambas asignaturas.

Los países que mostraron un alza de puntajes más significativo fueron Perú, Brasil y República Dominicana. Perú y Brasil son los que más se destacaron por sus avances.

Con sólo destinar sólo más fondos a la Educación ¿se hubiera revertido la tendencia hacia la “tragedia educativa”, como la denominó Guillermo Jaim Etcheverry en su libro de 1999, y que reafirmó 20 años después en “La Tragedia continúa”? ¿O “El colapso de la educación”, como tituló Mariano Narodowski su publicación de 2018?

“Para mí es importante mantener el financiamiento educativo pero esa no es la única causa del problema educativo en la Argentina”, opina la pedagoga y ex ministra de Educación de Tucumán, hoy secretaria de Políticas Educativas, Susana Montaldo. “Habría que revisar cómo se ha distribuido ese presupuesto porque también es verdad que a las provincias les ha llegado más dinero por la coparticipación, y las provincias tienen responsabilidad sobre la educación obligatoria”, piensa.

Como docente considera que el financiamiento “es una variable importante, pero no la única. No basta con que se cumpla ley del 6% del PBI, el tema es cómo se distribuye”, dice.

Montaldo es consciente de que el nivel de pobreza del país es alto y el deterioro en la educación tan grande en los últimos años, que “todo eso marca muchas diferencias”. “Hay escuelas que pierden días de clases porque no tienen agua, no tienen las condiciones de infraestructura mínimas”, recalca.

Cree que es necesario que todo el sistema educativo cambie. Opina que el actual sigue siendo un sistema rígido, que no permite las adecuaciones curriculares necesarias, de acuerdo a cada provincia. Piensa que hay que cambiar no solo con la incorporación de nuevas tecnologías sino también los modos de enseñar. “Necesitamos más escuelas con jornada extendida (en mi gestión había 65 con más horas de clase), pero actualmente hay escuelas de alta montaña que pierden días de clases porque no hay acceso”, contrasta.

Andrea Paolini, profesora de Educación Primaria y maestra coincide con Montaldo en que falta reorganizar el sistema y las escuelas. “Actualizar los curriculum, adecuarlos a las culturas infantiles y juveniles, dar mayor permanencia al docente en la escuela”, dice Montaldo. “Estamos frente a un cambio de paradigma educativo, debe haber más capacitación, programas de fortalecimiento y revisión de planes de estudios, desde la formación docente”, afirma su colega. “A los padres también hay que incluirlos”, acota Montaldo.

Desde Buenos Aires, Narodovsky cuenta a LA GACETA que cuando salió “El colapso de la educación” muchos le dijeron que “exageraba, que las pruebas estandarizadas eran inadecuadas. Pero resulta que cada vez tenemos más evidencia que la educación argentina está colapsada y que a chicos de 6° grado (los de las ERCE) no se les brindan las herramientas mínimas para que lean de corrido y resuelvan operaciones matemáticas sencillas”.

“Es imprescindible que las dirigencias políticas, sociales y económicas de la Argentina debatan un proyecto educativo serio para 10 años, con metas claras, responsabilidad y compromisos claros, para salir de la situación de colapso en la que nos encontramos”, espera el pedagogo argentino.

Nueva Evaluación

Las ERCE fueron tomadas en 2019, antes de la pandemia. Todavía falta saber cuál será el impacto que tendrá el cierre de las escuelas por más de un año en el país. El dato se revelará a partir de las pruebas Aprender que se realizan hoy en el país y también en Tucumán.

Del Operativo participan 28.000 alumnos de 6° grado de nivel primario y 770.000 a nivel nacional. Se evaluarán lengua y matemáticas. Los resultados se conocerán el año que viene.