Covid-19: qué efectos adversos observó la Sociedad Argentina de Pediatría en niños vacunados

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) emitió un documento que expone su extenso análisis sobre las vacunas que se aplican en chicos menores de 17 años en la Argentina: Sinopharm, Pfizer y Moderna.

A través de este informe, los pediatras avalan la decisión de avanzar con la vacunación contra el coronavirus en niños desde los 3 años en adelante, aunque plantearon su “preocupación frente a la limitada información pública”.

“No solo beneficia a quienes la reciben, sino que también contribuye a lograr protección comunitaria”, afirmaron los especialistas en las consideraciones del documento.

Además resaltaron que "la inmunización contra covid-19 resulta una intervención esencial para controlar la pandemia a largo plazo" y que las vacunas "pueden desempeñar un rol clave en la disminución de la mortalidad, así como en el impacto sobre la infección severa y la transmisión del virus”.

"En esta situación de emergencia sanitaria, que continúa a pesar de la disminución de casos activos, la decisión de vacunar a niños pequeños en base a los datos limitados hace aceptable la recomendación de vacunación voluntaria de este grupo etario", concluyeron.

Cuáles son los "efectos adversos" en los menores

Los eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI) se describen “como cualquier situación de salud no esperada (síntoma, signo no intencionado, alteración de laboratorio o enfermedad) que ocurre posterior a la vacunación y que no necesariamente tiene una relación causal con ésta".

Según la SAP, se aplicaron:

1.932.165 de dosis de Sinopharm, las cuales (cada 100 mil dosis) provocaron 7.9 ESAVI (es decir casi ocho chicos) y 1.2 ESAVI graves (más de un chico).

1.055.244 de dosis de Moderna, las cuales (cada 100 mil dosis) provocaron 30.9 ESAVI (es decir casi 31 chicos) y 2.7 ESAVI graves (más de dos chicos).

1.741.476 de dosis de Pfizer, las cuales (cada 100 mil dosis) provocaron 9.1 ESAVI (es decir más de nueve chicos) y 1.1 ESAVI graves (más de un chico).

Además, aseguraron que "en el análisis de los eventos clasificados como relacionados a la vacunación, se evidencia que la reacción local con o sin fiebre, síndrome pseudogripal, cefalea, mialgias, artralgias, astenia, escalofríos y alergia fueron los diagnósticos más frecuentes”.

Cuál fue el impacto del coronavirus en los niños

En otro tramo del informe, los pediatras señalaron que “el mayor impacto de la infección se ha visto en niños, niñas y adolescentes con factores de riesgo y/o enfermedades crónicas subyacentes”, por lo cual destacaron que “la inmunización contra el Covid-19 resulta una intervención esencial para controlar la pandemia a largo plazo".

“Desde el inicio de la pandemia fallecieron 256 niños, niñas y adolescentes, lo que representa una letalidad de 0,06%. Los casos fallecidos mostraron una mediana de edad de 7 años”, advierte el documento y detalla que “las comorbilidades más frecuentes fueron: enfermedad neurológica previa y enfermedad oncológica previa”.

Asimismo, el relevamiento señala que de los 2.690 casos confirmados de covid-19 durante el primer año de la pandemia, la mediana de edad fue de 5,6 años; el 21,2% eran menores de un año, con una distribución equitativa por sexos.

El escrito concluye que del “59,4 % fue hospitalizado, el 23,4 % tenían una o más comorbilidades y la enfermedad respiratoria fue la más frecuente.