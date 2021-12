Rugby femenino: Tucumán sí ganó, y mucho

Tucumán no pudo defender su doble corona en el Seven de la República femenino: Buenos Aires lo despojó del título de campeón argentino en la final de Mayores y Misiones en la final del Juvenil. Sin embargo, ¿quiere decir esto que los seleccionados naranjas volvieron con las manos vacías de Paraná? En absoluto. De hecho, en el plantel y el staff consideran que es más lo que se ha ganado que lo que se ha perdido. Tucumán supo estar arriba en el marcador en ambas definiciones, pero se le escaparon sobre el final y en circunstancias que bien pudieron haberlo favorecido también.

“Volví muy esperanzado. Conformamos un plantel de muy buen nivel, con jugadoras de experiencia, otras de cierta madurez y varias nuevas con mucho empuje, que impulsaron al grupo a niveles superiores”, rescató el head coach Emilio Valdez, para quien a pesar del resultado, Tucumán “jugó un campeonato excepcional, a un nivel que dejá atrás esos tiempos en los que el rugby femenino era cortado y errático. Creo que es el mejor nivel que alcanzamos en los últimos años. Que no hayamos traído las copas no significa que hayamos perdido. Para mí, hemos ganado. Y mucho”.

Hubo situaciones llamativas, como que Tucumán sufrió tres amarillas en la final de Mayores (es decir, jugó casi la mitad del partido en inferioridad numérica, algo que en seven se nota muchísimo y más ante un rival como Buenos Aires) o que recibió el try de la derrota en la final de Juveniles después de que la chicharra debió haber sonado. No obstante, prefieren enfocarse en lo positivo.

“Este torneo nos dejó una muy buena base. La mitad del equipo era nuevo, porque venían de juveniles. Nos puso muy contentas la forma en la que desplegaron su juego. Nos impulsaron a estar arriba. Y al mismo tiempo, en el equipo juvenil se sumaron muchas jugadoras nuevas. Y si bien no pudimos ser campeonas, las dos finales estuvieron para cualquiera. Y por eso el año que viene volveremos con todo para recuperarlo. Creo que esto nos viene bien para trabajar con mayor dedicación todavía. A veces un tropezón viene bien para levantarse con mayor motivación. El año que viene vamos a arrancar con un objetivo muy firme, porque vamos a ir en busca del tricampeonato”, analizó Florencia Moreno, del equipo mayor. “Que a pesar de los cambios los dos equipos hayamos sido finalistas es súper importante. Y que todos los equipos quieran ganarle a Tucumán habla bien de nosotras”, agregó la jugadora de Aguará Guazú.

Valdez ya se anima a pensar en un 2022 nuevamente monopolizado por la Naranja en Paraná. “Cada vez hay mayor compromiso, cada vez se juega mejor y cada vez hay más gente interesada en colaborar. Además, la Unión se ha puesto 100% a disposición para apoyar el proyecto del año que viene. Por todo eso, no tengo dudas de que Tucumán va a recuperar ese primer puesto”, aseguró el de Universitario.