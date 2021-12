Rugby: Coipú, una historia que lleva casi dos décadas

Detrás del nacimiento de un club siempre hay una o más personas que primero lo imaginaron. En este caso, se trata de una persona: Andrés Herrera. Si bien luego fue apoyado por varios actores, fue de él la idea de hacer que Famaillá, la Ciudad de las Empanadas, fuera también una ciudad de rugby. Así dio vida a Coipú Rugby el 15 de marzo de 2002.

Con pasado de arquero en Atlético Famaillá, una vez que fundó al “Roedor” tuvo una trayectoria camaleónica: fue jugador de rugby, entrenador de rugby, hockey y lucha libre, dirigente, Director de Deportes de Famaillá, entre otras funciones. Sin embargo, en las últimas semanas vivió una gran alegría con el rugby de Coipú: fue campeón de la Copa de Oro del torneo de Ascenso. Un logro que sirve de disparador para repasar la historia de un club que se apresta a celebrar sus dos décadas de vida.

- ¿Cómo surgió la idea de llevar el rugby a Famaillá?

- Fue cuando estudiaba para profesor de Educación Física en la Facultad. Cursé Rugby I con Fernando Erimbaue y David Ruffino, gente muy conocida en nuestro rugby. Ellos hicieron que me interesa el rugby. Primero seguí a Cardenales por Gustavo Sanchez, compañero mio en la facultad. Me insistió que fuéramos a la cancha y luego me alentó a que hiciera algo en mi ciudad. Así empezó todo. Tenía unos 20 años en aquella época.

- ¿Decidiste hacerlo solo?

- De alguna manera, fui pionero en la fundacion de Coipú, pero en esto nunca nadie llega solo. Así se fueron acoplando chicos como Arturo Felipe (actual presidente), Juan Manuel Rosales (entrenador de forwards) y muchos otros nombres que fueron pasando y que se involucraron fuertemente en el proyecto. También gente mas grande como Sergio Rojas y Rolando Gallardo (contador del club), que nos fueron impulsando en la parte institucional. Finalmente, esta idea que surgió en 2001 se materializó con la obtención de la personería jurídica en 2002. Con eso quedamos habilitados para participar en los torneos de la Unión.

- ¿Cómo surgió el nombre del club?

- El coipú es uno de los roedores más grandes, rápidos y fuertes que existe. Habita en lagunas de Argentina y Chile. Y en nuestros inicios nos entrenábamos en una cancha que anteriormente había sido una laguna, y cuando llovía se volvía a formar. Se buscó un animal que se identificara con ella, y surgieron varios nombres, pero el más fuerte fue el de Coipú.

- ¿Y el escudo y los colores?

- Para el escudo se hizo un concurso. Se presentaron muchos dibujos y con la fusión de algunos se logró diseñar un logo, con la forma de un escudo tradicional, con las garras del coipú y la pelota de rugby. Los colores surgieron pensando en los celestes del club Famaillá. La primer camiseta oficial tenía un celeste muy apagado, por lo que la marca que nos iba a vestir hizo una mezcla de colores y nos la mostró. Fue un color cian o turquesa, que es al día de hoy el color de nuestro equipo. El amarillo viene porque el club que nos prestaba el lugar para entrenar, “El Refugio”, estaba pintado de ese color.

- ¿Qué funciones cumpliste en Coipú?

- Comencé con la enseñanza del rugby. Fui Director de Deportes de la Municipalidad de Famaillá, lo cual me permitió darle una mano grande al club, sin dejar de lado a otras disciplinas. En 2011, por gestiones del intendente Enrique Orellana, pudimos acceder a un terreno cerca del centro, con una ubicación muy buena. Se hizo el comodato, el último en 2018 y por 30 años, a nombre del club. Estamos invirtiendo en infraestructura, buscando llevar el rugby a todos los rincones de la ciudad. Enseñé preparación física desde infantiles a mayores y desarrollé entrenadores de hockey, otro deporte que me gusta. También integré como dirigente diferentes comisiones en la URT y en la Asociación de Hockey. El club tiene también Lucha Olímpica y soy miembro del Consejo Directivo de la Federación Argetina de Lucha. Estudié Gestión Deportiva en el Comité Olímpico Argentino. O sea, estoy muy metido en la gestión y en el entrenamiento, que son mis dos pasiones.

- Además de haber sido jugador...

- Lo fui durante muchos años, al principio era muy necesario, hasta que tuve que tomar la posta y colaborar en la dirigencia para trabajar fuerte por el club. Otros se hicieron entrenadores o managers, y le dejaron el lugar de jugador a los más jóvenes.

- ¿Estás conforme con los resultados?

- Coipú jugó en Primera. Tuvimos casi dos años por la pandemia donde perdimos a dos personas muy queridas en el club: el profe Germán Gómez y a nuestro medico Roque Carabajal. Por lo que necesitábamos mucho ganar la final ante San Isidro.

- ¿Cuáles son los proyectos a futuro?

- Pelear siempre los campeonatos que nos toque jugar. Volver a jugar en Primera, pero edificando primero una base sólida para ir ascendiendo y luego quedarnos ahí arriba.