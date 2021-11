En Moderna creen que las vacunas tendrán problemas de eficacia con ómicron

El director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, aseguró que el mundo tendrá que aprender a convivir con el nuevo coronavirus ya que “no se va a ir” y pronosticó que “lo que viene no es bueno” con la variante ómicron.

En declaraciones al 'Financial Times', Bancel dijo que el virus “permanecerá para siempre” y consideró que las actuales vacunas contra probablemente sean "mucho menos eficaces" contra la variante originada en Sudáfrica.

Comentó que el hecho de que ómicron presente una gran cantidad de mutaciones, junto con su rápida propagación, significa que será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022.

"Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante delta", afirmó. "Pienso que va a producirse un descenso importante. No sé de cuanto exactamente, porque tenemos que esperar a los datos, pero todos los científicos con los que he hablado dicen: 'Esto no va a ser bueno", agregó el CEO.

Los dichos del CEO de Moderna causaron preocupación entre los inversores en Europa y Asia, donde bajaron los precios de las acciones y del crudo. El índice de acciones europeo Stoxx 600 cayó alrededor de un 1,3 por ciento, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido, el Dax de Alemania y el Cac 40 de Francia cayeron aproximadamente el mismo margen. El índice Hang Seng de Hong Kong fue un 2,3% más bajo.

Frente a este panorama, Moderna y Pfizer están trabajando ahora en nuevas vacunas para atacar la variante ómicron.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Salud consideró esta cepa como “preocupante”, pero aún no hay indicios de que cause una enfermedad más grave que la desarrollada hasta ahora. De acuerdo con expertos sudafricanos, al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no presentan ningún síntoma.