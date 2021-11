Chicago: cae el precio de los granos al inicio de la semana

El precio de la soja, del maíz y del trigo cayó hoy, en el inicio de la semana en el mercado de Chicago. Al igual que había acontecido durante la ronda anterior, en esta jornada influyó el temor ante el avance de Ómicron, la nueva cepa de coronavirus.

El contrato de enero de la soja bajó un 0,89% (U$S 4,13) y se ubicó en U$S 456,17 la tonelada. El de marzo cayó un 0,87% (U$S 4,04) para concluir la jornada en U$S 460,03.

Los fundamentos de la merma radicaron en la continuidad de las ventas de los fondos de inversión iniciadas el viernes, cuando los mercados entraron en tensión debido a la nueva cepa de coronavirus.

Los subproductos de la soja acompañaron la tendencia negativa. El precio del aceite bajó un 1,28% (U$S 16,75) hasta los U$S 1.284,39 la tonelada; la harina cedió un 2,38% (U$S 9,37) para finalizar en U$S 383,27.

El maíz, en tanto, cayó un 0,97% (U$S 2,26) y se posicionó en U$S 228,73 la tonelada, luego de las subas acumuladas durante la semana pasada.

Por último, el trigo perdió un 2,18% (U$S 6,61) y se situó en U$S 296,71 la tonelada, como consecuencia de la mayor cosecha prevista para Australia y la fortaleza del dólar frente al euro.