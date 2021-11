Gimnasia y Tiro eliminó a Central Norte y jugará por el ascenso a la Primera Nacional

El torneo Federal A ya tiene a los dos equipos que definirán la última plaza para la próxima Primera Nacional. En dos atrapantes partidos jugados el domingo, Gimnasia y Tiro y Chaco For Ever lograron la clasificación para la final, que los podría devolver a la segunda categoría del ascenso después de casi dos décadas.

En otro épico clásico salteño, Gimnasia y Tiro le ganó a Central Norte por 2 a 1, en el estadio Padre Martearena.

Ivo Chaves, a los 41 minutos del primer tiempo, y Luciano Herrera, a los 81 de la parte final anotaron para los "Albos", mientras que Germán Lesman había igualado para los "Cuervos", a los 67.

En la otra semifinal, jugada en cancha de Mitre, en Santiago del Estero, Chaco For Ever superó 4 a 3 por penales a Racing de Córdoba, luego de igualar 1 a 1 al término de los 90 minutos reglamentarios.

El ex San Martín Enzo Bruno puso en ventaja a los chaqueños, a los cuatro minutos; pero el ex Atlético Diego Jara lo empató a los 82 y mandó la definición hacia los penales.

En esta instancia, se impuso Chaco por 4 a 3, gracias a que su arquero Gastón Canuto se quedó con el sexto disparo de Racing, el primero de la serie de 1.

Los salteños descendieron de la antigua B Nacional en 2000 y durante 21 años jugaron en todas las categorías regionales, con ascensos y descensos. Ahora, con Rubén Forestello como entrenador, Chaves, Alfredo González Bordón y Walter Busse se ilusiona con la vuelta.

FESTEJO. Los juguadores de For Ever posan junto a su hinchada, en Santiago. FOTO TOMADA DE TWITTER.COM/CHACOFOREVERRES

Del lado de For Ever el sueño también se agiganta. Regresar a la B después de 23 años es el desafío de un experimentado plantel que cuenta con los tucumanos David Valdez (ex San Jorge), César More (ex Atlético y San Martín) y Cristian Ibarra (ex Almirante Brown y San Jorge). El DT es Daniel "Chango" Cravero, un histórico del club.

La final se jugará el próximo 5 de diciembre, en estadio a confirmar. El ganador acompañará a Deportivo Madryn, que se consagró campeón después de vencer a Racing de Córdoba, en cancha de Arsenal de Sarandí.