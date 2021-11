Prohibido desaprovechar estas propuestas para consumidores y para emprendedores

Productos 100% artesanales en panificación Los porteños

Con ocho años de experiencia en el rubro panadero, Panificación Los Porteños se destaca por brindar un excelente servicio, productos de alta calidad y una producción de recetas 100% artesanales. En el área de pastelería y repostería podrás encontrar tortas y tartas premium, mini tartas y cupcakes, entre otras opciones increíbles como palitos de anís, palmeritas hojaldradas (con manteca cómo insumo), galletas pepas, alfajores de maicena, alfajores de chocolate, conitos, etcétera. Además de los productos comunes de toda panadería, te ofrecen bollitos con chicharrón, tortillas hojaldradas, facturas sin y con dulce de leche, chocolate y crema artesanal casera.

“Nacimos en un barrio y hoy contamos con varias sucursales en Tafí Viejo y Yerba Buena; seguimos creciendo con la calidad de siempre, cuidando los detalles y gustos de nuestros clientes, que día a día nos acompañan por mantener productos y recetas artesanales”, dijeron a LA GACETA, Leila Macchioni y Marcelo Lastra (propietarios de la firma). Sin duda, Panificación Los Porteños es una opción que no podes dejar pasar: trabajan corrido de 6 a 22, visitalos en Yerba Buena (avenida Perón 15) y en Tafí Viejo (Uttinger esquina Moreno con anexo cafetería, avenida Juan Manuel Raya esquina Vildoza y avenida Roca Oeste 248)

Pan dulce y roscas inigualables

José R. Ceballos y Cía. cuenta con más de 42 años atendiendo a la industria panadera y repostera en Tucumán, con la mejor calidad en sus productos. A esta altura del año, los productos que mayor demanda tienen en panaderías y reposterías son los que están asociados a las fiestas cercanas. Todos los productos los podés encontrar en nuestra sucursal de Las Piedras 1.602. Por eso te queremos presentar “Inventis Pan Dulce y Roscas”, que tiene como objetivo llevar la practicidad a un nivel extremo y que te permitirá atender la alta demanda de Pan Dulce y Roscas en este último mes de 2021. De seguro, sorprenderás a tus clientes por el volumen, la humedad de su miga y el inigualable sabor. Te contamos el paso a paso para conseguirlo:

Receta

Harina 000 - 1000 g

Premezcla Pan Dulce y Roscas INVENTIS - 1.000 g

Levadura Levina - 60 g

Huevo fresco - 320 g

Agua - 800 cc

Margarina para repostería - 300 g

Pasas de uva - 250 a 500 g

Fruta escurrida - 400 a 1000 g

Procedimiento:

Colocar en la amasadora todos los ingredientes secos e integrar, luego de unos minutos incorporar el resto de los ingredientes (*) menos la materia grasa. Comenzar a amasar hasta que los ingredientes se integren por completo. Agregar la materia grasa y terminar de amasar hasta lograr un buen desarrollo de gluten, una masa lisa y suave.

Agregar las frutas abrillantadas y las pasas de uvas, y amasar lentamente hasta integrar.

Dividir piezas del peso deseado (700 g.) y dejar reposar 10 minutos. Bollar y colocar en moldes de 1 kg.

Fermentar a 35ºC y 80% de humedad durante aproximadamente 90 a 120 minutos, hasta lograr el punto de fermentación deseado. Pintar con huevo y dejar orear hasta que la superficie quede pegajosa.

Cocinar a 170°C durante 25 minutos, según el horno. Decorar con fondant y frutas secas o abrillantadas.

(*) La cantidad de agua puede variar conforme a la harina utilizada.

Disfrutemos de la repostería, mientras cuidamos el planeta

En Packing Envases encontrarás todo lo que necesitás en cuanto a descartables para repostería se refiere. Lo más destacado son los contenedores para tortas, que pueden ser de diferentes tamaños y materiales; también hay bandejas de telgopor, cartón, plástico, cajas de cartón micro corrugado o cartulina. Además, para realizar postres, no pueden faltar los vasitos de acrílico de 90 o 100 cm3, siendo uno de los productos más vendido para este rubro. La higiene de tu espacio de trabajo es esencial, es por esto que hay desde servilletas y toallas de papel o guantes de nitrilo, hasta desengrasantes y detergentes.

Sus 22 años de experiencia en el mercado los respaldan, ya que colaborar con el desarrollo del negocio de sus clientes es su prioridad, ofreciendo a quienes los eligen una excelente atención y un asesoramiento personalizado para que puedan adquirir los productos que realmente necesiten y al mejor precio posible.

Packing Envases prioriza que sus productos sean lo menos dañinos posible para el medioambiente con su línea Eco Friendly; es por esto que han sumado una nueva línea de bandejas, estuches y cajas de cartón que son compostables. Realizados con material reciclado en el 80% y aptos para contacto directo de alimentos, el pegamento que se utiliza es de origen vegetal. Tiene un fuerte compromiso respecto al tema, e invita a quienes quieran reciclar a que lleven residuos secos (papel, cartón, plástico y vidrio) a su punto de reciclaje de Las Piedras 1.745. “Los fabricantes, los clientes y los distribuidores podemos coordinar nuestro accionar para cuidar el planeta., haciendo un uso responsable de los productos reciclando y reutilizando la materia prima”, se afirma desde la empresa.

Debido a los costos, las fábricas suelen dudar a reconvertirse en plantas con productos más ecológicos. En general son más caros que los convencionales y se presume que el nicho de mercado que los demandará en el corto plazo será pequeño, lo que desalienta la decisión de invertir para desarrollarlos. “A la vez están surgiendo nuevos fabricantes que consideran que sí vale la pena invertir en un mercado que tarde o temprano demandará este tipo de productos. Nuestro rol es el de motivar a clientes y proveedores para que cada vez haya más productos sustentables en el mercado”, sostiene la firma.

Visitá Packing Envases y colabora con esta increíble propuesta, con horarios de atención de lunes a viernes 8.30 a 13 y de 16.20 a 20.30, y sábados de 9 a 13 en las sucursales Pasaje Padilla (Pasaje Padilla 38); Yerba Buena (avenida Aconquija 1.867) y Junín (Junín 209). En la sucursal Crisóstomo Álvarez (Crisóstomo Álvarez 1.699) el horario es de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 13; y en la sucursal para revendedores de Las Piedras 1.745 de lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 9 a 13.

El Arte de la chocolatería de la mano de una madre emprendedora

Dulce Carito es el lugar perfecto para que complazcas todos tus antojos, en cuanto a dulce se refiere. Carolina Imbert es madre, emprendedora, amante de la chocolatería y dueña de este increíble negocio. “Empecé a conocer, investigar y a descubrir la chocolatería en junio de 2020 durante el aislamiento por la pandemia, aunque desde muy chiquita la repostería me atrajo”, comentó.

En Dulce Carito encontrarás tortas, macarons, paletas de oreo, bombones y sus productos más vendidos: las cajas personalizadas conjunto a la family box. La calidad en la materia prima, la atención personalizada y sus productos únicos, la convierten en tu mejor aliada para realizar regalos inolvidables. “Todos son felices al recibir una caja de bombones y si lleva tu nombre o algún detalle del motivo del festejo aún más, te hace sentir único y ese presente es solo para vos”, agregó. Para Carolina, “la chocolatería es un arte ya que continuamente estás creando, probando nuevas combinaciones, siempre pensando en sorprender a tus clientes”.

No esperes más y disfrutá de las creaciones de Dulce Carito: contactalos por WhatsApp al 3815898437 o visitalos en su local de Esquiú 7 (altura Mate de Luna al 3.800). Además seguilos en su Instagram y Facebook @dulcecarito_tuc, para que estés al tanto de todas sus exquisitas creaciones.

Es imposible no relacionar la historia de Caro con la de Maru Botana: comparten su amor por la repostería, la chocolatería, los dulces y el tener muchos hijos (ambas tienen ocho). Muchas mujeres se ven abrumadas por la maternidad, pero sin duda nada es imposible si se trata de cumplir nuestros sueños. Este rubro te permite, desde tu hogar, ayudar con tu economía familiar y de igual forma estar con tus chicos y disfrutar de los momentos hermosos que rodean su crianza.

Conseguí todo lo que necesités para tu negocio repostero

Tobías Distribuciones es una empresa familiar dedicada hace 10 años al rubro repostero. Fue la primera empresa en traer al Norte pastas para cubrir de colores y láminas comestibles, entre otros productos. Hoy vende los insumos para el emprendimiento, al ser los representantes y distribuidores de las firmas más importantes del rubro para repostería como lo son Lodiser, Pasta 1 a 1, San Simón, Bary, Fenix, Colonial, Candy Spark, Indians Colors, Sweet Chef, Pastelar, Griselda de Pedro, Pastas Decor y artística en porcelana Mamá Dora. “La piedra basal y puntapié inicial lo dio Mónica Batalla (esposa y decoradora de tortas), comprando productos para realizar las tortas de la familia y automáticamente se enamoró de la decoración de tortas. Vio la necesidad de traer productos novedosos y exclusivos para decoración como flores en papel comestible, moldes de silicona y bomboneras”, recuerda Tobías Kusevitzky, dueño de la empresa.

Esto impulsó a la pareja a viajar y buscar empresas para representar; desde ahí Tobías Distribuciones ha marcado los distintos puntos de compras, tanto como mayoristas, comercios y público en general.

Como su atención es más que personalizada, el cliente siempre es su prioridad, sin importar la compra que haga, por lo que prioriza que lleve el producto que necesite y así no se arrepienta cuando ya es tarde.

“Un gran ejemplo cotidiano es que mucha gente llama chocolate al baño de repostería: acá le explicamos las diferencias que son varias; un cliente normalmente pide chocolate cobertura cuando en realidad termina llevando un baño de repostería sin moldeo, que es lo más fácil para trabajar sin tener tanta experiencia”, agregó.

Sin duda, son una excelente opción para todos aquellos emprendedores que buscan productos de calidad en nuestra provincia o para todo el Norte argentino. Contáctalos a través de su número telefónico: 381-413-5495. También los podés encontrar en su local ubicado en avenida Roca 2.310 o a través de su cuenta de Instagram o al Facebook: @tobiasdistribuciones, para que estés al tanto de todas sus novedades.

En pocos días llega la II edición del Mercado Repostero

Vuelve a Tucumán el Mercado Repostero, con su segunda edición este 4 y 5 de diciembre en el Hotel Hilton Garden (Miguel Lillo 365), luego de una pausa de un año debido a la pandemia. La expo de repostería más grande del Norte regresa con todo. Es una oportunidad perfecta para emprendedores del rubro, ya que el evento contará con la presencia de algunas de las compañías más grande de la Argentina como lo son Laboratorio Fleibor, Pastas 1 A 1, Lodiser Laucu, Richs, fachy, Celestina, Cortantes, Cairo, Albaclara, Crear Moldes Mamá Dora, Morelli, Cortantes 3d, Strong Rock, Candy Spark, Sweet Chef y Bary.

Es el mejor lugar para comprar a precio de fábrica mientras conversás directamente con el fabricante. “Luego de viajar a Buenos Aires y asistir a varios eventos en la capital, nos dimos cuenta que hacía falta algo así en el NOA, por eso decidimos traerlo”, nos comentan los organizadores Mónica Lilian Batalla (pastelera) y Tobías Kusevitzky (distribuidor de insumos reposteros).

Además, se impartirán talleres de repostería de la mano de profesores como Adriana Bologna, Titi Pena y Juan Flores, representante internacional (Perú), presente en la Expo. También habrá mesas de expositores de los fabricantes de los productos, degustaciones, porcelaneros del medio y el imperdible “Hágalo y llévalo”, que es una actividad que consiste en que los participantes, luego de recibir una pequeña clase, realizan el producto y se lo pueden llevar a casa, todo con temática navideña. Encontrarás al mayor las frutas más utilizadas en esta estación para las fiestas (almendras, frutas para pan dulce y cerezas, entre otras opciones). “Siempre está el problema de que no llegan todos los productos a los comercios y también mucha gente no sabe usarlos correctamente. Entonces a la expo vienen profesores y profesionales nacionales e internacionales que demuestran los productos de las firmas, aparte de que cada una trae su demostrador”, le dijo a LA GACETA Kusevitzky. Y no solo eso, los profesionales tienen la oportunidad de presentar sus propuestas, desde mesas de dulces, ambientación, souvenirs, tortas de bodas hasta los trabajos que realizan sus alumnos. Como un extra, la expo también le permite a los porcelaneros exhibir sus obras. Y como en su edición anterior también contarán con regalos espontáneos para el público que asista.

La ambientación está pensada para que pases un momento agradable e inolvidable, desde el escenario, las pantallas led e incluso el bar donde se te permitirá recargar tu copa. Después de dps años sin poder verse, el encuentro de reposteros y porcelaneros será transmitido en streaming por el Facebook @tobiasdistribuciones; y habrá conexión directa con una expo en Lisboa. Con todas estas actividades se convierte en un evento dinámico que no te podés perder. La entrada tiene un costo de $200 y los socios del Club LA GACETA cuentan con el 2x1. El evento es desde las 14.30 hasta las 21.30 y se homenajeará a los profesionales que fueron muy conocidos en este rubro y que no están por la pandemia, como el colombiano Raúl Ospina. Sin duda es la más grande feria del NOA, donde se juntan de todas las provincias pasteleros, porcelaneros, comercios mayoristas y distribuidores del rubro. Conseguí tus entradas en Salta 361, Córdoba 751 o avenida Roca 2.310.

¡Cubra su torta rápido y fácil! Con Pasta 1 a 1

Einer S.A es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del rubro repostero desde hace siete años. Su objetivo principal es que sus productos de calidad faciliten el trabajo de los profesores reposteros así como de todo aquel que le gustaría emprender en este maravilloso mundo. Sin duda, uno sus productos más destacados es la Pasta 1 a 1 para cubrir tortas, que se convierte en la favorita de todo aquel que la utilice, y se destaca de la competencia debido a que rinde 50% más que otras en el mercado. Esta pasta no se pega, es muy elástica y te permite ahorrar tiempo durante el proceso de forrar la torta, gracias a su fórmula no se humedece ni transpira. Además, viene en una gama de 22 colares, para que tu creatividad vuele y puedas cumplir con éxito todos tus proyectos reposteros. A pesar de tener tan solo dos años en el mercado, Pasta 1 a 1 se ha convertido en el favorito de muchos profesionales en el rubro repostero a lo largo del país. Es un producto de venta mayorista y lo podés comprar a través de su página de Facebook: @1A1.einers.a.