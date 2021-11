Bajó la intercepción por problemas cuarentenarios

La jornada virtual de capacitación N° 35 del año que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) tuvo como destinatario el sector agroindustrial citrícola. El foco estuvo sobre la actualización de la información para la implementación de protocolos sanitarios para la exportación de fruta fresca a los diferentes mercados.

El coordinador del programa Citrus y director Asistente de la Eeaoc, Hernán Salas, contó que la entidad invitó a técnicos de los diferentes actores de la campaña -Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa)- para abordar la temática.

Además, dijo que convocó a Gabriela Fogliata, de la sección Fitopatología de la Eeaoc, para que comente las condiciones actuales y su importancia, respecto de la parte sanitaria y dé las recomendaciones para enfrentar estos problemas.

En aspectos sanitarios, los resultados de la campaña 2020/21 fueron muy diferentes a la campaña 2019/20. Se destacó una fuerte disminución de inconvenientes de intercepciones por problemas cuarentenarios. “Muchos factores contribuyeron a este logro: mayor responsabilidad de productores, de empacadores y de exportadores; y mayores y más exigentes controles por parte de los entes y de las autoridades sanitarias provinciales y nacionales. Además, las condiciones meteorológicas de la campaña pasada si bien fueron normales para cancrosis, no fueron muy favorables para la manifestación de mancha negra”, dijo Salas.

Subrayó que un aporte importante fue que muchos productores optaron por no inscribir para exportación algunos lotes, y separaron aquellos que recibieron el manejo adecuado para proceso industrial y no pasaron por empaque. Y dijo que la situación seguramente se repetirá, ya que los límites de residuos que exigen los comercializadores de derivados condicionan seriamente la comercialización de estos. No se debe olvidar que alrededor del 80% de la producción local se destina al proceso industrial.

Salas explicó que si bien es prematuro hablar del volumen de producción de la región para la próxima campaña, se descree que las condiciones ambientales vayan a constituir un factor limitante. “Durante la campaña pasada las plantaciones evidenciaron una gran recuperación a partir de las precipitaciones ocurridas desde noviembre, que generaron nuevas floraciones y cuajes entre diciembre y febrero. Si bien en un primer momento se pensó que las condiciones invernales limitarían el desarrollo de estas, la falta de fríos intensos en el invierno y las precipitaciones de entre marzo y junio -entre 70 mm y 200 mm más que el año pasado, según la zona- permitieron que un gran porcentaje de esos frutos llegue comercialmente a los meses de agosto y de septiembre, superando los pronósticos iniciales”, señaló.