Las acciones para superar las trabas de exportación a la UE

Técnicos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) participaron de la jornada virtual que organizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) sobre la actualización sobre la información para la implementación de los protocolos sanitarios para la exportación de fruta fresca a los diferentes mercados. El director de Comercio Exterior Vegetal de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa, Martín Delucis, disertó sobre mancha negra de los cítricos. Hizo hincapié en el presente y en el futuro de los requisitos fitosanitarios que rigen para el ingreso de fruta cítrica a la Unión Europea (UE).

En el resumen de la campaña de exportación 2020 mencionó el alto número de notificaciones de intercepciones informadas por la UE, principalmente por mancha negra en limón procedente de Tucumán. Describió las medidas adoptadas por la Argentina, que surgieron del trabajo conjunto del Senasa con la Eeaoc, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino (Afinoa) y el sector productivo, como respuesta a las notificaciones de intercepción; y los principales aspectos de la auditoria que realizaron a principios de febrero.

Delucis describió las medidas tomadas por el país previo a la auditoría, como la revisión del convenio con los entes y el fortalecimiento de recursos para supervisión en las regionales Senasa, entre otros; y las medidas técnicas: fortalecimiento de controles y registros, incorporación de los tratamientos fitosanitarios obligatorios, muestreo de frutos para determinación de residuos, capacitaciones a monitoreadores e inspección en empaque previo al despacho del envío a puerto.

Detalle de la auditoría

Luego presentó los objetivos de la auditoría: evaluar los elementos organizativos del sistema de control oficial para la certificación y exportación de frutos frescos cítricos a la UE; implementación de los requisitos específicos para cítricos incluidos en la Decisión de la Comisión (UE) relativa a P. citricarpa, implementación de los requisitos para la exportación de cítricos a la UE, medidas adoptadas por la Argentina en respuesta a las notificaciones de intercepción de la UE de P. citricarpa durante el año pasado y medidas adoptadas por las autoridades para evitar que se repita.

Describió los puntos críticos detectados en la auditoría y las medidas de la Decisión 682/2021, como el muestreo en empaque y puerto sobre la base de cualquier síntoma aparente de mancha negra, y envío a laboratorio para su confirmación, el envío a la UE de un listado con los establecimientos de producción y las unidades de producción aprobados y su actualización inmediata, la declaración en el certificado fitosanitario de la cantidad de cajas por UP en el envío, las restricciones de entrada a la UE de los envíos que contengan UP inhabilitadas por mancha negra en cualquiera de los puntos de control y envíos que contengan UP que hayan registrado inhabilitación por mancha negra en cualquier punto de control durante la temporada anterior.

Medidas

Como acciones correctivas, mencionó el acuerdo de enviar muestras a los laboratorios autorizados por el Senasa, ante la presencia de sintomatología sospechosa de mancha negra en las inspecciones en empaque o en puerto, y la realización de análisis de residuos para la determinación de estrobilurinas.

Los análisis de muestras para diagnóstico ya se realizaban, pero estos controles de residuos ya se realizaron este año, en los laboratorios de la Eeaoc y del Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (Ciati). Precisó que, ante detecciones de mancha negra, se aplicarán las mismas sanciones y medidas independientemente de dónde se haya producido la detección. Destacó que se trató de una auditoría muy difícil, debido al gran número de intercepciones del año pasado, pero que los auditores se llevaron una buena impresión, en primer lugar, por el reconocimiento que hizo la Argentina de los puntos críticos y por el esfuerzo y trabajo conjunto realizado, volcado en propuestas de acciones correctivas.

Para finalizar mostró las variaciones del volumen de exportación de frutas cítricas de los últimos 20 años. Marcó el incremento de los volúmenes de exportación de limón en la campaña 2021 hacia los EEUU y China. Si bien el volumen exportado a China fue bajo, el aumento fue significativo comparado con la exportación el año pasado.

Reducción

Por último mostró las intercepciones producidas en la UE por la llegada de fruta con síntomas de mancha negra desde 2012 hasta este año, remarcando el bajo número de intercepciones de la campaña de exportación 2021. Para limón, no hubo intercepciones de mancha negra este año, cuando el año pasado habían superado las 80. En naranja hubo cinco intercepciones de mancha negra este año, que también implica una disminución, respecto del año pasado. Por ello, felicitó al sector productivo y a todos los actores de la cadena de exportación, y reconoció el gran esfuerzo, compromiso y responsabilidad mostrados.

Concluyó que los datos son alentadores y que es importante mantenerse en esa línea para recuperar la confianza de la UE, poniendo el foco en las acciones de campo, ajustando todas las variables para lograr la mayor eficacia posible en el manejo de las enfermedades cuarentenarias y en su detección. Agradeció el trabajo conjunto del sector productivo, con Afinoa, con inspectores y monitoreadores de campo, con el Senasa y con la Eeaoc y el INTA.