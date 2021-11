Covid: preocupación por una tercera ola en Tucumán y por los que no completaron la vacunación

El director de Gestión Sanitaria del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, advirtió un aumento de la positividad en los testeos para coronavirus -hoy, arriba de un 10%- y el aumento de un 18% de las consultas de los consultorios febriles.

El médico también expresó que muchos pacientes concurren para la realización de un viaje, lo que dificulta el trabajo en los centros de testeos.

“La ocupación de las camas críticas no se ha modificado, pese al crecimiento de los casos positivos”, añadió el funcionario, entre otros datos, durante una entrevista con "LA GACETA Central".

A la vez, manifestó su preocupación “por las personas que no se aplicaron la segunda dosis” de las vacunas contra la covid-19. “Los que no completaron los esquemas no están absolutamente protegidos, y muchos menos ante un eventual predominio de la variante Delta en la provincia”, dijo.

En el caso de AstraZeneca, “31.500 ciudadanos todavía no se han aplicado el segundo componente y se les pasó la fecha". En el caso de Sputnik V, alrededor 50.000, “a pesar de ser una vacuna muy demandada”. El funcionario dejó en claro que las vacunas tienen fecha de vencimiento.

Ferre Contreras habló sobre los pacientes que deben recibir la tercera dosis o el refuerzo. Aseveró que esta posibilidad es para cualquier persona que tenga las dos dosis de cualquier vacuna y ya hayan cumplido seis meses después de colocarse la segunda dosis. “Es probable que el nivel de anticuerpos haya descendido y requieran un refuerzo”, dijo, apuntando a los mayores de 60 años y pacientes con condiciones de riesgo, ante una probable tercera ola.

En esa línea, no descartó evaluar restricciones o medidas directas hacia aquellos que no han completado el esquema de vacunas en Tucumán. “Por qué no pensar que en algún momento solo las personas vacunadas puedan concurrir a determinadas actividades, para proteger al no vacunado en su inconsciencia de no haberse aplicado las dosis. Esta última persona puede transmitir la enfermedad”, enfatizó.