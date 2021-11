Diego Gvirtz pasó dos días preso: ¿Qué dijo cuando recuperó la libertad?

El productor de televisión Diego Gvirtz pasó dos días preso, tras ser acusado de haberse llevado el automóvil de la hermana del propietario del hotel Faena, del barrio porteño de Puerto Madero.

Al recuperar la libertad, el creador de "6-7-8" contó ante la cámara de América TV que pidió un auto de alquiler “y estaba ese ahí. ¿Cómo voy a tomar el auto prestado de la hermana de Faena? Yo tomé el que estaba alquilando. Me subí y me fui a otro hotel. Se lo dejé en el hotel que estaba. No tengo vínculo con Claudia Faena. ¿Cómo voy a robar un auto si no lo necesito? Hubo una intencionalidad”.

El hecho ocurrió el alrededor de las 15.30 del miércoles pasado, en el hotel, donde Gvirtz le dijo al empleado del valet parking que venía a retirar un auto.

El productor se llevó el vehículo marca Honda modelo WR-V, propiedad de Faena, y quedó registrado por las cámaras de seguridad. Luego de reconstruir el recorrido que hizo hasta otro hotel de cinco estrellas, el Four Seasons de la calle Posadas al 1.000 en Retiro, la camioneta fue dejada abandonada en el garaje.

“La persona del valet parking me dio la llave de esa camioneta. Yo a Claudia no la conozco. Es bien simple el tema. Es un robo que no fue. Todos sabían la verdad y me denunciaron igual. Dos días preso es un montón”, alegó antes de cerrar con “yo no soy moralista, el que necesite robar un auto que lo haga, pero no es mi caso”.