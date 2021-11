Leito: “Nos preocupa el presente porque no estamos acostumbrados; vamos a rearmar el plantel"

Desde lo futbolístico, no descubrimos nada si decimos que el presente deportivo de Atlético no es el mejor. De hecho, después de mucho tiempo cambió dos técnicos en un mismo torneo, algo atípico si tomamos como antecedente los últimos años. Muestra ineludible que se vienen haciendo las cosas mal. Y cuando eso sucede hay que tomar cartas en el asunto y afrontar los problemas. Esa fue la postura de la comisión directiva de Atlético. Y por eso ayer mantuvieron una reunión por espacio de dos horas, en la que, entre otros temas, se trató la salida de Pablo Guiñazú de la dirección técnica del plantel profesional, aunque no fue el único tema analizado por la CD.

“Nos preocupa el presente porque no estamos acostumbrados, no estamos peleando ningún descenso, pero es una rareza el momento que vivimos, nosotros empezamos el torneo pensando en clasificar a alguna copa internacional y creíamos haber armado un plantel para esa instancia”, comenzó la charla con LG Deportiva Mario Leito, presidente de Atlético.

Por primera vez en mucho tiempo el proyecto deportivo no va de la mano con el institucional y los hinchas mostraron su descontento tras la derrota ante Defensa y Justicia. Pero desde la comisión directiva, tomaron la posta y dieron explicaciones. “Entendemos a la gente, el hincha es así, nosotros también estamos preocupados con el presente deportivo, teníamos otros planes para este año. Nos equivocamos. Ahora tenemos la chance de reformular todo, analizar, rearmar el plantel y buscar un técnico, que será el punto clave porque es la cabeza en lo deportivo, queremos un ciclo a largo plazo”, señaló el mandatario.

A pesar del mal torneo que viene realizando el “Decano”, el colchón de puntos le da la posibilidad

de todavía no tener la soga al cuello. Eso sí, la elección del nuevo técnico será clave pensando en el futuro. “Tenemos una institución sólida, fuerte, sin deudas, no es un momento institucional o económico difícil para el club. Vamos a tomarnos el tiempo necesario para elegir bien, hacer una evaluación profunda y, una vez que elijamos, vamos a tomar la decisión del armado del plantel de manera conjunta”, expresó el dirigente y diputado nacional.

En diciembre se termina un nuevo año para la institución. Leito, que forma parte del proceso dirigencial desde hace 18 años, piensa que todo lo que vendrá puede ser mejor. “Se vienen épocas de balance, ahí vamos a separar lo que no te sirve de lo que es útil, nos vamos a rearmar. Ya quedó demostrado que no es sencillo encontrar una persona que trabaje y se pueda amoldarse a este estilo de instituciones. Nosotros tenemos en claro que no vamos a hipotecar el club, pero vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para armar el mejor plantel posible para el torneo que viene”, detalló.

En cuanto a lo sucedido el miércoles, mientras se consumaba la derrota ante Defensa, el presidente aceptó los cuestionamientos. “Somos autocríticos, pero también queremos que la autocrítica la hagan todos los integrantes del club. El presente deportivo no es bueno y eso generó la reacción de los hinchas, que es entendible. Pero creo que estamos capacitados para superar estos momentos. Nosotros no nos escondemos, damos la cara y somos democráticos, si estamos aquí es porque la gente nos eligió”, finalizó Leito.

Un final que se veía venir por los malos resultados

La salida de Pablo Guiñazú se podía olfatear tras el 4-0 ante Defensa. Es más, por ese partido y por las categóricas derrotas que sufrió en los anteriores partidos: 4-1 con Platense; 2-0 con Racing y 3-1 con Central. Fueron resultados que venían condicionando al cordobés. “No hay respuestas, no hay sensaciones, no quiero hablar en la situación emocional que estoy. Felicito a Defensa por el triunfo, pero no quiero hacer un análisis sin ver algunas cositas. Fue un golpe durísimo”, había señalado en conferencia de prensa el ahora ex técnico “decano”. “Yo me pongo los límites, sé reconocer cuando una situación es reversible”, agregó minutos después. Toda una señal que se terminó confirmando ayer en horas de la tarde. Lo cierto es que Guiñazú, tras su corto paso por Atlético (dos empates y cuatro derrotas) se despedirá hoy, a partir de las 9, del plantel. Mientras que, a las 9.30, será la presentación del nuevo interinato que encabezará Martín Anastacio, acompañado por Antonio Apud como ayudante de campo, Cecilio Soria y Federico Quinteros como preparadores físicos y Carlos Barrionuevo como entrenador de arqueros.

CORAZÓN "DECANO"

Despedida, presentación y entrenamiento

Será una mañana movida en el complejo “José Salmoiraghi”. A las 9 está previsto que Pablo Guiñazú se despida de los jugadores formalmente. Luego será la presentación del nuevo cuerpo técnico, encabezado por Martín Anastacio e inmediatamente los jugadores se entrenarán pensando en Unión.

Se viene una larga estadía en Santa Fe

Mañana por la noche, vía terrestre, los planteles de Primera y de Reserva se trasladarán hacia Santa Fe para enfrentar a Unión y a Colón. El duelo ante el “Tatengue” será el lunes desde las 17, con el arbitraje de Nazareno Arasa, mientras que el choque ante el “Sabalero” se jugaría el viernes 3 de diciembre.

Las chicas del futsal están ante los playoffs

El plantel femenino de futsal se encuentra disputando el Torneo Regional en Entre Ríos. Ayer derrotaron a Las Guerreras por 13-0 en la última fecha de la fase de grupos y accedieron a los octavos de final. En la tarde de hoy jugarán esa llave, mientras que si avanzan, por la noche jugarían los cuartos de final.

Al menos dos bajas para el duelo con Unión

Guillermo Acosta y Marcelo Ortiz llegaron a las cinco amarillas y no podrán ser parte del duelo ante Unión. Teniendo en cuenta que Atlético viajaría mañana y volvería el sábado 4 de diciembre, Martín Anastacio deberá decidir si los incluye en la delegación o los hace viajar por separado durante la semana. También deberá evaluar las lesiones de Mauro Osores, de Santiago Vergini y de Augusto Lotti.

Uno que se fue, otro que volvió al club

Matías Solohaga se fue a préstamo a San Lorenzo de Alem (Catamarca) para jugar el Torneo Regional Amateur, mientras que Martín Peralta regresó al club tras su paso por Boca Unidos y por San Martín. Ya se está entrenando con la Reserva.