"Es otro golpe más", dijo Pablo Guiñazú tras la derrota de Atlético Tucumán

Tras la derrota de Atlético Tucumán frente a Defensa y Justicia, el entrenador Pablo Guiñazú asumió habló en conferencia de prensa. "Es otro golpe más; durísimo", dijo al comenzar la charla con los periodistas.

"Es un momento muy complicado -remarcó-, doloroso para nosotros también, porque cuando uno inicia quiere dejar plasmado algo, pero con golpes como este me preocupan los muchachos y asumo la responsabilidad total", agregó.

El entrenador cordobés deberá trabajar en poco tiempo para los tres partidos que restan del torneo. La agenda de Atlético tiene dos partidos seguidos de visitante y el último de local, frente a River.

"Me pongo los límites solo. Entiendo de situaciones que se pueden revertir rápido, porque el fútbol me enseñó eso. Asumo la responsabilidad sin miedo a nada y si me toca decidir lo que tenga que decidir y si me toca dar un paso al costado será creyendo y siempre dándole la derecha a los jugadores para que puedan revertir la situación", resaltó. Mirá la conferencia completa del DT de Atlético Tucumán.