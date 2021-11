¿Qué se dice sobre Maradona hoy en el mundo?

“Campeón del mundo, talentoso futbolista, héroe popular, un lado de Diego Armando Maradona. El otro: drogas, fiestas y aventuras.”, resumió hace algunas semanas el diario alemán Bild. En todos lados se habla “del Diego” y se analiza bajo la lupa su accionar y las consecuencias de su desordenada vida.

Así lo tituló el medio italiano La Reppublica: “El mundo sin Diego Maradona: quedan las investigaciones, los venenos, la herencia y las acusaciones”. Y es que la “novela” alrededor de su vida da mucho que hablar. Amores, odios, dinero, y, sobre todo, grandes cuestionamientos a su persona: “La oscura historia de Maradona y su relación con una menor de edad en Cuba”, reza un titular de El País.

Cercano al año de su fallecimiento todos los medios hacen un racconto de los momentos más importantes de su vida, pero la historia de Mavys Álvarez y los claroscuros de su tormentosa relación opacan todos los homenajes. “Mujer dice que Maradona la violó cuando ella era adolescente: ‘Robó mi infancia’”, explica O Globo.

Y eso no es todo, la otra polémica que ocupó las tapas de los diarios del mundo los últimos días tiene que ver con el corazón del 10, como lo explicó el portal mexicano El Milenio: “Maradona fue enterrado sin corazón para que aficionados no profanaran su tumba”. No solamente su vida amorosa, si no también, literalmente, su corazón, da que hablar luego de su muerte.

Cada vez se conocen en el mundo más las sombras del astro del fútbol, pero también se hacen reflexiones al por qué de su accionar. “Nadie ayudó a Maradona”, dice tajante el sitio Sports.es, y hace responsable a su entorno (incluidos los equipos dónde jugó) de sus adicciones.